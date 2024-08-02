Українські розвідники тренують і постачають інформацією партизанів-туарегів.

Саме цим, зокрема, пояснюється успішне знищення партизанами колони «вагнерівців» у Малі

 

 

Партизанські угруповання туарегів, які діють у Малі, відряджали своїх представників до українських спецслужб. Українські розвідники навчали малійських повстанців управляти дронами та правильно поводитися з вибухівкою. Про це повідомляє французька газета Le Monde з покликом на свої джерела в Африці.

 

Навчання проходило як на території України, так і в малійському реґіоні Томбукту. Заплановані дати відряджень та інші подробиці не наводяться.

 

Як уточнює видання, йдеться про членів коаліції повстанців-туарегів із Малі під назвою «Стратегічна основа захисту народу Азавада» (CSP-DPA). Представник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов офіційно заявив, що спецслужба співпрацює з повстанцями, які діють на півночі Малі. Речник CSP-DPA Мохамед Елмаулуд Рамадан підтвердив, що угруповання проводить обміни з українськими спецслужбами. «Ми маємо зв’язки з українцями, але, як і з, французами, американцями тощо», – зазначив він.

 

Нагадаємо, що 27 липня на півночі Малі, біля кордону з Алжиром, колона російських найманців з ПВК «Вагнер» і малійських урядових збройних сил потрапила у засідку партизанів-туарегів. За даними повстанців у сутичці загинуло 84 «вагнерівця» і 47 вояків урядових збройних сил. Окрім того, кілька десятків російських найманців потрапили у полон. Наступного дня ПВК «Вагнер» підтвердила загибель своїх бійців у Малі, не назвавши точної кількості жертв.

02.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Два народження Марка Черемшини
Ростислав Чопик
Мандрована конференція «Всюди буйно квітне Черемшина!» (до 150-ліття корифея Покутської трійці) у Снятині, Кобаках, Делятині – трьох знакових топосах Марка Черемшини
01.08.24 | | Штука
Український лицар Курбас (3)
Василь Бартовщук
Європейська освіта, досвід, світоглядна обізнаність у питаннях історії, культурології, філософії та досконале орієнтування у сучасних мистецьких тенденціях дозволила Курбасу досягти висот у театральних інсценізаціях і з легкістю розгромити москву.
30.07.24 | | Штука
Імерсивний проєкт STEREO у Львові
Ольга Усачова
Щоб стався досвід STEREO, треба надіти навушники. Голос у них підкаже, не віднімаючи свободи, та дозволить вирішувати самостійно, що вважати художньою метафорою, а що — реальністю.
29.07.24 | | Штука
Чекання розуміння
Юрко ТИМЧУК
Затримали нібито вбивцю Ірини Фаріон, Камала Гарріс нібито стала кандидатом у президенти США, але Олімпіада точно почалася. Огляд подій тижня в Україні.
29.07.24 | | Україна
Дубові хрести
Володимир Шелухін
Перша світова менш закарбована в пам'яті поколінь українців, ніж друга. Не лише тому, що вона була давніше, а й тому, що в радянські часи була витіснена з «офіційного» обігу
28.07.24 | | Минуле
Той, хто сказав «ні»
Віталій Портников
Барʼєр, який зберігає мир і спокій всім тим, хто за барʼєром. У 1938 році таким барʼєром не стала Чехословаччина. У 2022 році таким барʼєром стала Україна
28.07.24 | | Дискурси
Український лицар Курбас (2)
Василь Бартовщук
Був переконаний, що театр може впливати на людину, формувати її світогляд, пробуджувати її національну свідомість. У 1920 році в своєму щоденнику режисер писав: «Були такі, що плакали за нами. Були такі, що тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями».
27.07.24 | | Штука
Штука
Марія Слободівна
Психологічне оповідання 1901 року про конфлікт між любов'ю до сцени і коханням поза нею: автобіографічне осмислення травми першого кохання і втечі з театру.
27.07.24 | | Минуле

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.