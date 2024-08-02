Українські розвідники тренують і постачають інформацією партизанів-туарегів.

Саме цим, зокрема, пояснюється успішне знищення партизанами колони «вагнерівців» у Малі

Партизанські угруповання туарегів, які діють у Малі, відряджали своїх представників до українських спецслужб. Українські розвідники навчали малійських повстанців управляти дронами та правильно поводитися з вибухівкою. Про це повідомляє французька газета Le Monde з покликом на свої джерела в Африці.

Навчання проходило як на території України, так і в малійському реґіоні Томбукту. Заплановані дати відряджень та інші подробиці не наводяться.

Як уточнює видання, йдеться про членів коаліції повстанців-туарегів із Малі під назвою «Стратегічна основа захисту народу Азавада» (CSP-DPA). Представник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов офіційно заявив, що спецслужба співпрацює з повстанцями, які діють на півночі Малі. Речник CSP-DPA Мохамед Елмаулуд Рамадан підтвердив, що угруповання проводить обміни з українськими спецслужбами. «Ми маємо зв’язки з українцями, але, як і з, французами, американцями тощо», – зазначив він.

Нагадаємо, що 27 липня на півночі Малі, біля кордону з Алжиром, колона російських найманців з ПВК «Вагнер» і малійських урядових збройних сил потрапила у засідку партизанів-туарегів. За даними повстанців у сутичці загинуло 84 «вагнерівця» і 47 вояків урядових збройних сил. Окрім того, кілька десятків російських найманців потрапили у полон. Наступного дня ПВК «Вагнер» підтвердила загибель своїх бійців у Малі, не назвавши точної кількості жертв.