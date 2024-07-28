Повстанці в Малі знищили колону «вагнерівців».

Російські найманці підтримують тамтешній уряд, який прийшов до влади внаслідок державного перевороту.

На півночі Малі неподалік кордону з Алжиром повстанці з племен туарегів розгромили озброєну колону російських найманців з приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Втрати з боку повстанців – дві особи, з боку російських найманців – не менш ніж 20. «Вагнерівці» воюють на боці чинного уряду Малі, який прийшов до влади внаслідок державного перевороту.

Цю інформацію підтвердили й так звані російські воєнблогери. «У Малі загинули співробітники ПВК “Вагнер”, які рухалися в колоні з урядовими військами... Частина потрапила в полон», – заявив відомий російський z-блогер Семен Пеґов, який використовує псевдонім War Gonzo.

Малійська озброєна коаліція «Постійне стратегічне партнерство за мир, безпеку та розвиток», опозиційна офіційній владі, заявила, що бої з російськими найманцями тривали з четверга, 25 липня, неподалік населеного пункту Тінзуатен. Повстанці захопили автомобілі та бронетехніку урядових військ та їхніх російських союзників. Повстанське угруповання також повідомило, що пошкодило гелікоптер, який розбився в місті Кідалі. Частина малійських військовиків і російських найманців, які вижили, утекли, частина – здалися в полон.

Російські телеграм-канали, пов'язані з найманцями в Африці, написали про загибель у Малі автора Telegram-каналу Grey Zone з позивним «Белый». Імовірно, це 29-річний уродженець Липецької області Микита Федянін. Канал Grey Zone висвітлював діяльність ПВК «Вагнер» як під час війни в Україні, так і в Африці.

Нагадаємо, що 2022 року внаслідок військового перевороту до влади в Малі прийшла хунта на чолі з полковником Ассімі Гоїта. Його влада підтримується у тому числі завдяки участі озброєних структур, пов'язаних із російською ПВК «Вагнер».