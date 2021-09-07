Чеха-бойовика «ДНР» засудили до 20 років ув'язнення.

Суд відбувався заочно, оскільки бойовик переховується за кордоном.

Муніципальний суд у Празі засудив до 20 років тюремного ув'язнення громадянина Чехії за участь у війні на Донбасі на боці терористичної організації «Донецька народна республіка» («ДНР»). Про це повідомило чеське видання Idnes. Йдеться про Їржі Урбанека (Jiří Urbánek) на прізвисько «Бегемот».

Рішення суд ухвалив за відсутності підсудного. Адвокат також не зміг зустрітися зі своїм клієнтом Урбанеком, оскільки обвинувачений переховується за межами країни.

За інформацією суду, Урбанек подався до самопроголошеної республіки в 2015 році. Він брав участь в бойових діях до кінця січня 2018 року. Разом з ним воював ще родин громадянин Чехії Павел Ботка (Pavel Botka) на прізвисько «Кавказ», який втратив ногу в 2019 році, підірвавшись на міні.

Їржі Урбанек неодноразово нахвалявся у соціальних мережах, що воює проти української армії.

Адвокат підсудного не погодився з ухваленим вироком. На його думку, записи в Facebook не можна використовувати як доказ його участі в збройних зіткненнях. Захисник попросив суддю пом'якшити покарання.

Суддя Гана Крестинова (Hana Krestýnová) відмовила адвокату, заявивши, що Урбанек не заперечив своєї причетності до бойових дій на сході України. «Зрозуміло, що він симпатизував проросійським сепаратистам, які виступали проти українців», – зазначила суддя. За її словами, Урбанек добре знав про незаконність своїх дій.

Мати та брат засудженого відмовилися давати свідчення в суді, але в рамках слідства підтвердили присутність Урбанека в Україні, про що, згідно з наданими доказами, він повідомив за допомогою месенджера Facebook.

Цікаво, що до донбаської авантюри Урбанек та Ботка працювали разом як охоронці кланів мафіозі з Кіпру та торговців алмазами в Африці.

Нагадаємо, що в червні поточного року суд в Празі також засудив громадянина Чехії Мартіна Кантора (Martin Kantor) до 20 років тюремного ув'язнення за участь в боях на боці терористичної організації «Луганська народна республіки» («ЛНР»).