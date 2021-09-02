Франківськ і Львів у лідерах рейтингу міст, сприятливих для розвитку бізнесу.

Хмельницький, Івано-Франківськ та Львів — міста із найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним урядуванням в Україні. Про це свідчать результати дослідження «Індекс конкурентоспроможності міст України (ІКМ) 2021», які презентували сьогодні, 2 вересня.

Для вимірювання ІКМ-2021 Програма USAID у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій та компанією Info Sapiens провели масштабне опитування у 45 найбільших містах України – 24 обласних центрах та 21 місті з населенням від 73 тис. осіб. Участь в опитуванні взяли, зокрема, 7,45 тисячі підприємців, які висловили думки про бізнес-клімат та про зусилля міської влади у створенні сприятливого середовища.

Перше місце у рейтингу посів Хмельницький, набравши 67,65 бала зі 100 можливих, що є найвищим показником серед українських міст. В Івано-Франківська – 65,41 бала, у Львова – 64,75, свідчать результати дослідження.

До групи з високим ІКМ загалом увійшло 11 міст: четверту сходинку посіло Мукачево (64,61), п'яту – Бахмут (64,55), шосту – Тернопіль (64,47), сьому – Вінниця (63,75), восьму – Маріуполь (62,27), дев'яту – Олександрія (62,22), десяту – Мелітополь (61,02), одинадцяту – Чернігів (59,96). Українська столиця опнилася на 30-му місці з 50,27 бала.

Індекс сформовано на основі 10 компонентів для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст. Серед них – започаткування бізнесу; доступ до публічного майна; прозорість та відкритість даних; вартість дотримання законодавства; податки та збори; неформальні платежі та корупція; безпека ведення бізнесу; лідерство міської влади; ресурси для розвитку та підтримка інновацій.

«Індекс конкурентоспроможності міст України сприятиме збільшенню обізнаності та формуванню довіри до якості ділового середовища на муніципальному та національному рівнях. Цей інструмент допоможе визначити, які заходи необхідні для покращення бізнес-середовища. Ми сподіваємося, що відкрите обговорення процесу збору даних та результатів ІКМ поглибить взаємовідносини між органами муніципальної влади, представниками бізнесу та іншими зацікавленими сторонами», – зазначила під час презентації рейтингу заступниця директора Офісу USAID в Україні Кім Кім Йі.

Аналітики провели порівняння показники ІКМ-2021 з торішніми – ІКМ-2019/2020, а також сформували профілі усіх 45-ти міст, у яких проходило дослідження. До профілю входять ІКМ міста та його складові, порівняння ІКМ міста та міст із сусідніх регіонів. У кожному профілі представлено характеристики міста та його ділового клімату, отримані в результаті опитування, та основні економічні показники з державної статистики. Повний звіт ІКМ 2021 та рейтинг усіх міст можна переглянути за посиланням.

Зазначимо, торік лідерами були Хмельницький (72,96 бала), Івано-Франківськ (66,95 бала), Львів (66,15), Вінниця (66,45), Тернопіль (63,89) та Чернігів (62,88). На останньому місці був Херсон (31,62 бала).

Фото ier.com.ua, facebook.com/uacrisis.ua