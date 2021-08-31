Один із днів незалежності: В'ятрович презентував фільм про Листопадовий зрив.

Вийшла друга серія історичного проєкту "10 днів незалежності", котрий розповідає про десять знакових подій XX століття, на яких зростала незалежність України. Свіжий випуск присвячений 1 листопада 1918 року – "Листопадовий зрив: як одна ніч змінила історію українського Львова".

Про це повідомляє Центр досліджень визвольного руху. Нагадаємо, ЦДВР є автором проєкту. Ведучим документального серіалу виступає історик, політик Володимир В'ятрович.

"У ніч на 1 листопада 1918 року українці без жодного пострілу здійснили військовий переворот, завдяки якому вирвали Львів з рук Австро-Угорщини та Польщі. За дві години півтори тисячі українських військових захопили поліцію, пошту, всі залізничні станції, радіо, банки, відключили міський телефон і міжнародну телеграфну лінію. Завдяки цьому вранці 1 листопада 1918-го на львівській міській Ратуші красувався синьо-жовтий прапор – так вперше з 1349-го Львів знову опинився під керівництвом української влади", – йдеться в анотації до серії.

Автори серіалу зазначають, що одна ніч змінила долю українського Львова і дала поштовх до появи Західноукраїнської Народної Республіки, яка згодом об’єдналася з Великою Україною в соборну державу.

Володимир В'ятрович вважає Листопадовий зрив "найуспішнішиим військовиим переворотом українців". Він уточнив, що в серії йдеться "про події і людей у моєму рідному Львові, які довели – це місто залишилося українським навіть після століть іноземного панування".

Перша серія проєкту була присвячена Четвертому Універсалу Центральної Ради: "22 січня 1918-го – перша українська незалежність".

В інтерв'ю Z Володимир В'ятрович розповідав, що ідея серіалу – "показати, що незалежність не є одномоментним актом". "Це буде серіал, присвячений десятьом дням незалежності, про спробу українців утвердити свою свободу та незалежність, починаючи із 22 січня 1918 року і закінчуючи нашими днями", – коментував пан Володимир.

В'ятрович зазначив, що остання серія розповідатиме про початок Революції Гідності. Втім додає, що це, можливо, і не останній такий день незалежності. "Треба взяти на себе велику відповідальність, щоб зрозуміти: незалежність – це процес і після 1991 року. Він триває навіть тепер. Він потребує нашої роботи тепер. Ми мусимо зробити ще дуже багато для того, щоб те, що здобули наші предки, передати своїм нащадкам", – розповів автор фільму.

Проєкт "10 Днів незалежності України" реалізовано Центром досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду.