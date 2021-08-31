Тридцять українських медій стерли зі сторінок новину про аварію зі "слугою народу".

 

Близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про аварію за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Авантюру зі стиранням інформації виявили журналісти, котрі отримали листа від піарників з пропозицією "підчистити" інформацію про VIP-персону. Вони однак відмовилися від пропозиції й вирішили перевірити, чи новини в інтернеті не почали зникати.

 

 

Аварія сталася 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі неподалік від Києва. Видання "Центр новин", покликаючись на очевидців, повідомляло, що Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в інший автомобіль, який натомість протаранив іще одну машину.

 

Внаслідок ДТП травмувалося шестеро людей, зокрема двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник. 

 

Згідно з твердженням свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння.

 

Новину про ДТП одразу опублікували десятки українських медіа, однак згодом повідомлення почали видаляти або ж змінювати публікації таким чином, що згадок про Трухіна не залишалося.

 

Редакція спортивного видання "Трибуна" отримала листа з пропозицією стерти новину про Трухіна. 

 

"Львівський медіафорум. Все так цікаво - наративи, спільноти, моделі, колаборації, Крим, Донбас. І основна тема медіафорому крута: Real journalism matters [still]. І тут на пошту "Трибуни" приходить пропозиція зняти новину за компенсацію. Новину про те, що до ДТП з головою комітету арбітрів може бути причетний нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін", - розповів редактор сайту Олег Щербаков.

 

Згідно з моніторингом "Трибуни", новину про Трухіна стерло три десятки видань, серед них - УНІАН, "Сьогодні", "Главком", УНН, Comments.ua, Depo.ua, Vesti, "Факти", ТСН, "Оглядач", Телеграф, Гордон, "Українські новини".

 

У коментарі виданню "Детектор медіа" шефредактор "Главкому" Віктор Шлінчак повідомив, що сайт тимчасово зняв новину з професійних міркувань. "Оскільки першоджерело, на яке ми посилались, видалило і зміст новини, і відео. Відтак, достовірність за поширення новини лягла б на наш сайт. Нашого кореспондента на місці події не було, відповідно, брати всю повноту відповідальності за чужий контент, ми вважали за недоцільне. Ми вже неодноразово були в ситуаціях, коли публікація навіть офіційних прес-релізів НАБУ чи ГПУ призводила до судової тяганини. У даному ж випадку новина про стан народного депутата базувалася на "свідченнях свідків", а не на основі офіційної інформації з Нацполіції. До речі, її немає і досі", – вказав Шлінчак.

 

За даними спортивного журналіста та кореспондента автопроєкту "Зупини_Лося" Костянтина Андріюка, сайтам пропонували щонайменше 200 доларів за видалення новини про Трухіна сайтам пропонували щонайменше 200 доларів, залежно від авторитетності видання.

 

Олександр Трухін є головою осередку партії "Слуга народу" у Полтавській області.

 

Видання ZN.ua стверджує, що Трухін є впливовим членом президентської команди і виступає в ролі “носія важкого” (і, очевидно, дуже цінного) для фракції “Слуги народу” з Офісу Президента.

 

 

“Олександр Трухін – вельми значуща людина в механізмі Зе-влади. Саме тому привернення до нього уваги нервує важливих людей. Спочатку Трухін входив до групи Коломойського, але оперативно відчалив від олігарха, проти якого США ввели санкції. Настільки оперативно, що зіткнувшись з ним в кабінеті Авакова, Коломойський не подав земляку руки. Нині Трухін не просто дуже чуйний і розуміючий заступник голови парламентського бюджетного комітету, що мітить на місце Арістова й отримує завдання в обхід свого керівника. Він ще й турботливий листоноша, який переносить важке з Банкової на Грушевського і періодично радує депутатів “СН”. Такій довіреній особі саме місце в делегації, що супроводжує президента до країни, яка давно втомилася від нашої корупції”, – написало “Дзеркало тижня”.

 

30.08.2021

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