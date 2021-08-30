На Тернопільщині зупинили незаконний видобуток надр у нацпарку «Кременецькі гори».

 

Правоохоронці заблокували незаконний видобуток надр у промислових масштабах із території національного природного парку «Кременецькі гори». Про це сьогодні, 30 серпня, повідомила пресслужба СБУ.

 

 

«Щоденно із заповідної зони ділки вивозили десятки тонн піску і каменю для збуту на чорному ринку. Це призводило до поступового перетворення унікального парку на суцільний кар’єр», – зазначено у повідомленні.

 

Встановлено, що нелегальний бізнес організували п’ятеро змовників із місцевої комерційної структури. Щоб розпочатий самовільний видобуток копалин, ділки із залученням екскаваторної техніки зняли ґрунтовий покрив паркової зони на площі майже 8 га.

 

Щоденно із заповідної зони вивозили пісок і камінь для збуту на чорному ринку. За попередніми оцінками фахівців СБУ, вони незаконно вже реалізували природних ресурсів на понад 7 мільйонів гривень.

 

«Це призводило до поступового перетворення унікального парку на суцільний кар’єр. Наразі фахівці встановлюють розмір збитків, завданих екосистемі регіону, адже на місці незаконної розробки копалин об’єкти природно-заповідного фонду зазнали незворотних порушень», – зазначив речник СБУ в Тернопільській області Петро Королюк.

 

 

За матеріалами СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр), тривають слідчі дії. Вирішується питання про накладення арешту на техніку, причетну до нелегальної розробки корисних копалин.

 

Фото ssu.gov.ua

30.08.2021

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