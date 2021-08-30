Польські прикордонники затримали активістів ГО, які руйнували загородження на кордоні.

Таким чином активісти намагалися допомогти біженцям з Близького Сходу потрапити з Білорусі до Польщі.

Вояки прикордонної варти Польщі затримали поблизу польського села Уснаш-Гурни групу з 13 осіб, які руйнували загородження на кордоні з Білоруссю. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на інформацію представників прикордонної служби. На думку прикордонників, для руйнування загороджень зловмисники використали автомобілі, якими розтягували дроти парканів.

Нагадаємо, що саме там, поблизу села Уснаш-Гурни, близько 30 біженців із країн Близького Сходу, яких білоруська влада спровокувала перейти білорусько-польський кордон, організували імпровізований табір, оточений білоруськими та польськими прикордонниками.

«Функціонери прикордонної служби разом з солдатами Збройних сил Польщі затримали групу з 13 осіб (12 громадян РП і одного громадянина Нідерландів). Серед затриманих – Бартош К. Тривають дії щодо висунення звинувачень цим людям», – таку заяву опубліковано на офіційній сторінці Прикордонної служи Польщі в Twitter.

Як встановили журналісти, «Бартошем К.» може бути активіст фундації «Відкритий діалог» (Open Dialogue Foundation) Бартош Крамек (Bartosz Kramek). Фундація «Відкритий діалог» була заснована у Польщі 2009 року за ініціативи української студентки та громадянської активістки Людмили Козловської (яка на цей момент є президентом фундації). Організація проводить дослідження та пропаганду прав людини та права на місцях.

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський (Mariusz Kamiński) в Twitter охарактеризував ситуацію на кордоні як «абсолютно неприйнятну». За словами міністра, порушники зазнають кримінального покарання. «Ми реагуватимемо на такі дії з повною рішучістю», – застеріг Камінський.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak), своєю чергою, заявив: «Ті, хто понищив паркани, долучилися до гібридної атаки на східному кордоні Польщі та ЄУ. Особливо напередодні російських навчань “Запад-21” така поведінка становить загрозу безпеці нашої Батьківщини!»

Напередодні Блащак повідомив, що Варшава побудує мур вздовж кордону з Білоруссю заввишки 2,5 метра і протяжністю понад 400 кілометрів. Таким чином, за його словами, держава – член Євроунії хоче захистити себе від напливу нелеґальних міґрантів з країн Близького Сходу та Афганістану, які пробираються в країну з сусідньої Білорусі. «Інженери Збройних сил Польщі вже спроєктували загороджувальні споруди. Їх зведення будуть здійснювати військовослужбовці», – зазначив міністр.