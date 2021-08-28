Зеленський закликав ЄС визнати європейські перспективи України, Грузії та Молдови.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз має визнати європейські перспективи України, Грузії та Молдови. Зеленський сподівається, що в цьому допоможе започаткований 19 липня проєкт "Асоційоване тріо".

Про це Зеленський заявив за підсумками багатосторонньої зустрічі з президентами Молдови, Румунії та Польщі у Кишиневі, повідомляє Офіс Президента.

"«Асоційоване тріо» має наблизити наші держави до набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Ми очікуємо на підтримку цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів, наших друзів, держав – членів ЄС. На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи держав «Асоційованого тріо». Україна вже почала відповідну роботу з кожною державою ЄС окремо", – сказав керівник держави.

Володимир Зеленський подякував польському президентові Анджею Дуді за те, що Польща однією з перших зафіксувала свою підтримку європейської перспективи України у двосторонній декларації. "Я дуже розраховую, що незабаром аналогічну декларацію ми підпишемо з президентом Румунії. А загалом переконаний, що серйозність намірів ЄС у цьому питанні має засвідчити майбутній саміт "Східного партнерства"», – сподівається Президент.

Крім того, Зеленський висловив зацікавлення України бути активним учасником регіональних проектів, передусім ініціативи "Тримор’я". "Географічне розташування України робить її природним партнером цієї ініціативи. І як морська держава та асоційований член Євросоюзу Україна зробить її повнішою та ефективнішою для всього регіону", – резюмував керівник Української держави.

Володимир Зеленський закликав посилити взаємодію задля подолання безпекових викликів у причорноморському регіоні. Він констатував: військова загроза навколо України й надалі залишається високою, критичним є рівень загрози з півночі, де Білорусь використовують як додатковий плацдарм для агресивних дій. Також небезпеку становлять російські війська у Придністровському регіоні Молдови, в Абхазії та Південній Осетії. А через активну мілітаризацію Кримського півострова під загрозою опинилося морське судноплавство та загалом торгівля в регіоні.

"Ми маємо спільно вирішувати ці сучасні виклики. З цією метою Україна вийшла з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Ми пропонуємо нашим колегам – і Румунії, і Молдові – також долучитись до цієї ініціативи", – сказав Президент.

Крім того, Україна виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів країн – членів НАТО, розширення програм спільних навчань та тренувань. "Давайте об’єднувати наші зусилля як сусіди, що мають спільне минуле, як партнери, що однаково бачать майбутнє, як дружні та братні народи заради успіху наших дружніх і братніх народів", – звернувся Зеленський.

Президент також подякував Польщі, Молдові та Румунії за підтримку ініціативи "Кримська платформа". "Я говорив про те, що "Кримська платформа" може стати майданчиком для пошуку шляхів деокупації й інших територій та розв’язання інших регіональних конфліктів", – переконаний Зеленський.