До 103 осіб зросла кількість загиблих внаслідок теракту в Кабулі.

Серед жертв 13 американських військовиків і 28 бойовиків руху «Талібан».

 

 

Біля кабульського летовища, де зібралися тисячі афганців, які намагаються втекти з країни, у четвер ввечері прогриміли два потужні вибухи. Згідно з останньою інформацією, загинуло щонайменше 103 особи, понад півтори сотні отримали поранення. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з покликом на представників органів охорони здоров'я Кабула. Відомо теж, що серед загиблих 13 американських морських піхотинців, котрі охороняли летовище.

 

Перший вибух прогримів в натовпі біженців біля одного з в'їздів до аеропорту, другий – поруч з першим, біля готелю «Барон», звідки американські військовики перевозили людей на летовище. Повідомляють, що перший вибух влаштував терорист-смертник, а другий, як подав телеканал Sky News з покликом на джерело в британському Міністерстві оборони, могли вчинити за допомогою автомобіля, начиненого вибухівкою.

 

Представники руху «Талібан» зразу ж заявили про свою непричетність до бомбового замаху, засудили теракт і пообіцяли притягнути винних до відповідальності. Щонайменше 28 зі 103 осіб, які загинули під час вибухів, були талібами. Про це повідомила аґенція Reuters з покликом на представника талібів, котрий не назвав свого імені. «Ми втратили більше людей, ніж американці», – зазначив він.

 

Тим часом відповідальність за ці акції взяли на себе бойовики одного з крил угруповання «Ісламська держава».

 

Президент Джо Байден, виступаючи зі зверненням з Білого дому, визнав, що четвер став особливо «важким днем» для американського народу. Він попередив організаторів терактів, що на них чекає жорстока кара. «Ті, хто скоїв цей напад, а також всі ті, хто бажає зла Америці, знайте: ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми знайдемо вас і примусимо вас поплатитися. Я буду захищати наші інтереси і наших людей будь-якими способами», – запевнив Байден.

27.08.2021

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