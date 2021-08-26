Уряд запевнив, що всі школи почнуть навчальний рік 1 вересня.

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно, 1 вересня, та проходитиме у звичному режимі.

 

 

Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду у четвер, повідомляє "Укрінформ".

 

"Новий навчальний рік розпочнеться вчасно - 1 вересняя - та проходитиме у звичному режимі. Наразі країна перебуває на «зеленому» рівні епідемічної небезпеки, ситуація залишається контрольованою. Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів. Навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил", - сказав голова уряду.

 

З його слів, школи підготовлені та мають все необхідне. Водночас, додав керівник уряду, важливою умовою роботи, яка гарантує безпеку вчителя та учня, є вакцинація освітян. "Закликаю українських педагогів не нехтувати власною безпекою та робити щеплення. В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників", - звернувся Шмигаль.

 

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов прогнозує, що навчальний рік розпочнеться у звичайному режимі. Заклади освіти, де буде вакциновано менше 80% працівників, не закриватимуться.

 

“Ми не можемо знати, яка буде ситуація за місяць з пандемією. Судячи з останніх даних... кількість захворювань кожного дня стрибає - менше, більше, - але різкого зростання ми поки що не бачимо, і дай Боже, щоб не побачили. Тому орієнтуємося на початок навчального року у звичайному форматі. Ну а далі будемо діяти за ситуацією”, - сказав Горбачов під час експертної дискусії, організованої аналітичним центром Cedos.

 

26.08.2021

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