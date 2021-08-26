"Шахтар" вийшов до групового раунду Ліги чемпіонів після рятівного автоголу.

Футбольний клуб "Шахтар" із Донецька пробився до групового етапу Ліги чемпіонів після ремісу 2:2 із французьким "Монако" в матчі-відповіді стадії плей-оф у Харкові. Перша гра у Франції була за "шахтарями" – 1:0.

"Шахтар" розпочав гру невдало. Перший тайм належав "Монако", при тім господарі не завдали жоднісінького удару в ствір воріт. Капітан "монегасків" Віссам Бен-Єддер іще до перерви оформив дубль. Відтак донеччани за перші 45 хвилин змарнували перевагу, отриману в матчі на виїзді, й опинилися під загрозою вильоту з Ліги чемпіонів.

У другому таймі "Шахтар" посилив гру і нарешті почав бити по воротах. На 66 хвилині на поле вийшов колишній форвард збірної України Марлос, а вже на 74-й він стрілив у брамку.

Основний час так і закінчився – 1:2. І тут "Шахтареві" знову пощастило, бо акурат цього сезону UEFA постановила скасувати "правило виїзного голу" (за підсумками двох матчів переможцем вважалася команда, котра потрафила забити більше голів на виїзді).

У додаткових таймах команди грали доволі стримано. Аж на 114-й хвилині Михайло Мудрик зробив простріл у бік воріт "Монако", а захисник французів зрізав м'яча у власні ворота.

Нагадаємо, в груповому раунді Ліги чемпіонів також буде грати "Динамо" як чемпіон України.