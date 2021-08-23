Путін застеріг країни Центральної Азії від прийняття афганських біженців.

За його словами, під виглядом біженців можуть прийти бойовики, які потім проберуться в Росію.

Російський президент Володимир Путін виступив проти того, щоб біженці з Афганістану навіть тимчасово розміщувалися в країнах Центральної Азії. Про це він заявив у неділю, 22 серпня, на зустрічі з представниками урядової партії «Єдина Росія» – повідомило інформаційне агентство РБК.

Свою позицію Путін пояснив побоюваннями того, що, користуючись безвізовим режимом з Росією, на її територію під виглядом біженців зможуть проникати бойовики. За його словами, «західні партнери наполегливо ставлять питання про те, щоб розмістити біженців в країнах Центральної Азії до отримання віз США та інших країн». Шеф Кремля не тільки назвав такий підхід «принизливим» вирішенням питання, а й зазначив, що він загрожує безпеці Росії.

«Ми не хочемо, щоб під виглядом біженців з Афганістану в нас з'явилися бойовики. Ми не хочемо, щоб у нас хоч в чомусь повторилося те, що було в 90-х і на початку 2000-х років. Ніхто не хоче повернення туди. І нам [злочинні] елементи звідти не потрібні – з Афганістану та з Сирії теж. Хто серед цих біженців, звідки ми знаємо? Їх можуть бути тисячі, а то й сотні тисяч, а може, й мільйони. А у нас з цими нашими найближчими союзниками і сусідами навіть немає візових обмежень. А кордон-то який? Тисяча кілометрів. Сів на що завгодно – хоч на машину, хоч на осла – і поїхав степом. І що ми будемо з цим робити?» – розпачав глава російської держави.

За його словами, це питання обговорюватимуть 23 серпня на онлайн-нараді лідерів країн ОДКБ.

Напередодні США попросили Таджикистан, Казахстан і Узбекистан прийняти близько дев’яти тисяч біженців з Афганістану. Вашінґтон також запропонував, щоб влада цих країн дозволила проводити розвідку проти бойовиків «Талібану» в Афганістані з їхньої території.