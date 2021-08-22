На Рівненщині відзначать день народження першокниги – "Пересопницького Євангелія".

 

28 серпня на території культурно-археологічного центру в Пересопниці, Рівненська область, відзначать день народження української першокниги – "Пересопницького Євангелія". Учасники дійства стануть свідками зміни всіх наративів, візій, парадигм – Україна святкуватиме вихід із зачарованого кола блукань.

 

 

"Ми осягнемо наше минуле, зрозуміємо теперішнє і побачимо майбутнє", – розповідає співзасновник агенції AG Event Володимир Антонюк, що займається організацією події.

 

"Для цього ми творимо середовище в якому сплетуться історія, археологія, музика та мистецтво", – розповідає співорганізатор події Ігор Гошовський.

 

Програма заходу включає:

 

Стінопис наживо, котрий виконуватиме один із найвидатніших молодих митців Європи монументаліст Сергій Радкевич (сторінка події: https://bit.ly/3zesdsk).

Лекторій за участю відомих спікерів, що обговорюватимуть нові сенсаційні археологічні відкриття у Пересопниці, історію, а також проблеми реалізації культурних проектів Волині;

Диспут "Церква у майбутньому" за участі відомих богословів з різних християнських конфесій (православної, греко-католицької, римо-католицької);

DJ-сцену від Kick Rivne;

Кінематограф під куполом (арт-програма "Ніч в музеї");

"Інтелектуальне сафарі, непересічні спікери, надважливі теми, живе мистецтво, істинна віра... І все це в епіцентрі місця могутньої сили. Сили, якої 500 років тому вистачило, аби запустити український світоглядний проект", – інтриґують організатори.

 

Медіа-партнери події: Zbruc.eu, InfoHub Rivne.

 

22.08.2021

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