У Львові відбудеться фестиваль «Зимова Країна Мрій».

У суботу, 18 грудня, у Ennio Event Square, що на вулиці Джерельній, 22 у Львові, відбудеться відкриття етнофестивалю «Зимова Країна Мрій». Брама «Країни Мрій» відкривається о 15:00, повідомили організатори.

На гостей чекає ялинка, Резиденція святого Миколая, різдвяна шопка, вертепи, мистецькі майстерні та майстер класи, ярмарок, майданчик для дітей, традиційні танці, смачна етнічна їжа та гарячі напої і, обов’язково, багато музики.

Заходи фестивалю відбуватимуться 18, 19, 24-26 грудня 2021 року та 2, 7-9 січня 2022 року.

Виступатимуть Воплі Відоплясова, Альона-Альона, Калуш, Аліна Паш, Dakh Daughters, Joryj Kloc, Хорея Козацька, Гайдамаки,Бурдон, Юрій Йосифович та Нова Автентика, Гордій Старух, Майстерня ЧГС, Пиріг Батіг, Lemko Bluegrass Band та Олег Скрипка з НАОНІ Оркестра.

«Країна Мрій» у місті, де затишні вулички, які дихають вайбом живого Різдвяного свята з колядою, вертепами та музиками, - ідеальне поєднання. Беріть із собою гарний настрій та близьких людей, а неймовірні емоції, особливу атмосферу та незабутні враження ми вам гарантуємо», - запрошують організатори. Деталі за посиланням.

Фото karabas.com