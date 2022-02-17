До Львова приїде всесвітньовідома джазова співачка і композиторка Мелоді Гардо.

На Leopolis Jazz Fest до Львова цьогоріч завітає всесвітньовідома американська джазова співачка, піаністка, гітаристка та композиторка Мелоді Гардо (Melody Gardot). Про це повідомляють на сторінці фестивалю у соцмережі фейсбук. 

 

 

Мелоді Гардо відвідає Україну вперше. Її концерт на головній сцені фестивалю організатори анонсують 27 червня 2022 року. 

 

37-річна Мелоді Гардо почала займатися музикою у дев'ять років. Навчалася гри на фортепіано і гітарі. В 16 по чотири години у п'ятниці та суботи виступала в нічному клубі. А коли їй було 19, катаючись на велосипеді, потрапила під колеса автомобіля та отримала черепно-мозкову травму і безліч переломів. Творчий та життєвий шлях Мелоді Гардо – це подолання тяжких наслідків після ДТП. "Сила волі та любов до музики стали для неї найкращою терапією. Ще перебуваючи у лікарні, вона написала пісні, які стали мініальбомом "Some Lessons", - йдеться у повідомленні команди  Leopolis Jazz Fest.

 

Наступні альбоми Мелоді Гардо посіли високі місця у чартах. Альбом "My One and Only Thrill" (2009) досяг другого рядка в джазовому чарті "Billboard". Альбом "The Absence" (2012) потрапив у топ-30 "Billboard 200" і досяг вершини чарту серед джазових альбомів США.

 

2020 року Мелоді Гардо з Ларрі Кляйном створила альбом "Sunset in the Blue", в якому взяли участь такі зірки, як Тіль Бреннер, Антоніо Замбуджо, Ібрагім Маалуф, а гостем став Стінг.

 

Мелоді Гардо - вже другий хедлайнер Leopolis Jazz Fest 2022. Першим організатори анонсували Джона Леджента (John Legend). Він виступить у Львові на головній сцені 26 червня. А загалом міжнародний джазовий фестиваль цьогоріч триватиме з 24 по 28 червня.

17.02.2022

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