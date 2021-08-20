У Херсоні впав флагшток, на якому мали повісити найбільший прапор в області.

 

У центрі Херсона впав зведений за ініціативи Офісу президента гігантський флагшток, на котрому до Дня Незалежності мали вивісити найбільший в області державний прапор.

 

 

Про це повідомляє УНіАН.

 

Жодна людина внаслідок падіння конструкції не постраждала. Водночас флагшток розчавив автомобіль, припаркований неподалік.

 

Найбільший в області прапор України мали підняти на площі біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара 23 серпня о 09:00, у День Державного прапора. Знамено має 18 метрів завдовжки і 12 метрів заввишки.

 

На нараді в Херсонській обласній державній адміністрації раніше йшлося про те, що флагшток встановлюють з ініціативи Офісу президента. А профінансувати роботи начебто мали не з державного бюджету.

 

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир попросив поставитися до інциденту з розумінням. Він обурений насмішками над ініціаторами прожекту.

 

"Що ви зробили для своєї Херсонщини? Чи у вас все завжди гладко і нічого не ламається? Звідки ви взялися такі ідеальні і правильні? Озирніться навколо і подумайте, що ви зробили, окрім сміху над проблемами. Але ж це проблеми не наші, це проблеми Херсонщини, бо все це робиться для людей", – написав Козир у Facebook.

 

Проєкт StateWatch, котрий займається моніторингом державних витрат, у липні поінформував, що щонайменше у 17 областях України збиралися встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт планували витратити 170,7 мільйона гривень із державного та місцевих бюджетів.

 

У січні цього року на селекторній нараді в Офісі президента під головуванням Кирила Тимошенка кожній ОДА доручили забезпечити встановлення найбільшого державного прапора України в області з оказії 30-річчя Незалежності України.

 

Згідно з даними авторів звіту, найдорожчим був проєкт у Харкові. На будівництво флагштока, а також відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану планували витратити 24,5 мільйона гривень.

 

Другий за вартістю прапор мали встановити на території парку “Перемога” в місті Бровари Київської області – 20,7 млн грн. Висота флагштока становитиме 72 метри.

 

Наступні за вартістю флагштоки, заввишки 50 метрів, планували встановити у Вінницькій (15 млн грн) та у Житомирській (13,8 млн грн) областях.

 

У Херсоні на проєкт витратили 8 мільйонів гривень.

 

 

20.08.2021

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