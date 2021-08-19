Лідер опору талібам закликав Захід допомогти зброєю.

Ахмад Масуд сконцентрував сили спротиву в провінції Панджшер.

Ахмад Масуд

Сили опору талібам в провінції Панджшер закликають Захід надати їм допомогу зброєю і амуніцією. Про це написав один з лідерів загонів опору Ахмад Масуд, син колись впливового лідера таджицької громади Афганістану Ахмада Шаха Масуда, в листі, опублікованому в газеті The Washington Post.

«Сполучені Штати і їхні союзники покинули поле бою, але Америка ще може стати "великим арсеналом демократії", як сказав Франклін Рузвельт, прийшовши на допомогу обложеним ворогом британцям перед вступом США в Другу світову війну. З цією метою я заклинаю друзів Афганістану на Заході заступитися за нас у Вашінґтоні і Нью-Йорку, заступитися за нас перед Конґресом і адміністрацією Байдена, заступитися за нас в Лондоні, де я вчився, і в Парижі, де в честь мого батька навесні цього року була названа алея в саду на Єлисейських Полях», – закликав лідер афганського спротиву.

Ахмад Масуд додав, що до нього і віце-президенту Афганістану Амрулли Салеха в Панджшері долучилися розчаровані в колишньому командуванні солдати армії Афганістану, в тому числі з підрозділів спеціального призначення. «Що б не трапилося, мої воїни-моджахеди і я будемо захищати Панджшер – останній оплот свободи Афганістану. Наша мораль непорушна. З досвіду ми знаємо, чого нам чекати. Але нам потрібно більше зброї, боєприпасів і спорядження», – зазначив він.

Масуд запевнив, що якщо «Талібан» розпочне наступ на їхні позиції, то він наразиться на потужний опір. «Прапор Фронту національного опору буде майоріти над кожною нашою позицією, як прапор Об'єднаного національного фронту 20 років тому. Але ми знаємо, що наших сил і припасів не вистачить. Вони швидко закінчаться, якщо наші друзі на Заході без зволікання не знайдуть спосіб постачати нас», – продовжив Масуд.

Нагадаємо, що в неділю, 15 серпня, бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул. Афганська столиця здалася практично без бою. Президент Ашраф Гані завчасно втік своїм літаком у до ОАЕ.