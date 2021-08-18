Польща скерувала військовиків на охорону кордону з Білоруссю.

З початку серпня білорусько-польський кордон спробували перетнути майже дві тисячі нелеґалів.

У зв'язку з великим числом міґрантів, які намагаються нелегально пробратися з боку Білорусі, влада Польщі посилює охорону кордону за допомогою армії. Про це повідомило польське радіо RMF24. «До кордону з Білоруссю скеровано близько тисячі військовослужбовців Війська Польського, які зміцнять прикордонну охорону», – заявив у середу, 18 серпня, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak).

За даними польського Міністерства внутрішніх справ, тільки з початку серпня кордон з Польщею спробували нелегально перетнути з боку Білорусі 1935 осіб. Прикордонна служба запобігла нелегальному переходу кордону в 1175 випадках. Ще 760 осіб були затримані та відпроваджені до закритих гуртожитків для біженців.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив білоруський режим, що той використовує біженців у своїх цілях. «Ми не можемо допустити, щоб пан Лукашенко за допомогою шантажу змусив нас когось тут приймати. Суверенна держава має захищати свої зовнішні кордони», – наголосив він.

Нагадаємо, що наприкінці травня білоруський диктатор Олександр Лукашенко у відповідь на посилення західних санкцій заявив, що Мінськ більше не стримуватиме біженців від подальшого проходження в країни ЄУ. Після цього стрімко посилився потік нелегальних міґрантів – передовсім до Литви. З початку поточного року литовські прикордонники затримали близько чотирьох тисяч нелегалів, що в 40 з гаком разів більше, ніж за весь 2020 рік.