На Франківщині на хабарі затримали військового прокурора.

 

На Івано-Франківщині затримали т.в.о. військового комісара одного із районних територіальних центрів на вимаганні та отриманні хабаря за ухилення від призову на строкову військову службу. Про це сьогодні, 18 серпня, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

 

 

Посадовець вимагав 1300 доларів США та обіцяв допомогти мешканцю Івано-Франківщини уникнути призову до лав ЗСУ.

 

Зараз правоохоронці готуються оголосити підполковнику про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, а також перевищенні військовою службовою особою влади, вчинене в умовах особливого періоду за ч.3 ст.368 та ч.4 ст.426-1 Кримінального кодексу України; обрати запобіжний захід та відсторонити його від посади.

 

 

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львові, за матеріалами та спільно з відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Івано-Франківській області.

 

Фото facebook.com/vpzhr.gp.gov.ua, suspilne.media

18.08.2021

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