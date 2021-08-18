У Дрогобичі готуються до демонтажу «Вічного вогню».

У Дрогобичі до кінця серпня тривають публічні громадські обговорення щодо демонтажу меморіалу слави «Кладовище радянських воїнів» на перехресті вулиць Самбірської, Івана Франка, Лесі Українки і Січових стрільців, який відомий у місті під назвою «Вічний вогонь». Заступник міського голови Андрій Ковч заявив, що громада підтримує демонтаж на 99,9%.

Громадське обговорення питання, яке у місті дискутується віддавна, оголосили 4 серпня. За інформацією Дрогобицьої міськради, представники громадських об’єднань міста неодноразово порушували питання про необхідність демонтажу «Вічного вогню» як елемента тоталітарного комуністичного режиму, винести його на громадське обговорення стимулював демонтаж Монумента слави у Львові.

«Питання демонтажу радянського меморіалу є непростим. Окрім перенесення залишків захоронених радянських воїнів, необхідно вирішити питання щодо подальшого облаштування цієї території. Ми твердо переконані, що радянським пам’ятникам не місце в Дрогобичі. Але все потрібно робити виважено», – зазначив заступник міського голови Дрогобицької ОТГ Андрій Ковч, оголошуючи громадські обговорення.

У той же день на ім’я міського голови надійшов лист від в. о. генконсула РФ у Львові Ірини Кулагіної із закликом не демонтувати «кладовище радянських воїнів» або ж «Вічний вогонь».

У Дрогобицькій міській раді дипломатично відмовили росіянам. За словами заступника міського голови Андрія Ковча, у Дрогобичі усвідомлюють, що звернення надійшло від дипломатичного представника держави-агресора і необхідно було дати відповідь, дотримуючись міжнародних дипломатичних норм.

«Якби не статус держслужбовця, моя б відповідь їм була значно коротшою, ніж та, яку ми написали і відправили. У листі ми вказали, що мала місце власне Друга світова війна, і що українці зазнали велиих втрат і від нацистської Німеччини, і від Радянського Союзу, і що вони взагалі не мають права нам зараз будь-що говорити. Ми краще за них знаємо, як дотримуватися міжнародних норм, які вони порушують щодня по відношенню до України і по відношенню до інших держав», – зазначив Андрій Ковч.

Він повідомив, що у Дрогобичі на сьогодні є консолідована позиція громади щодо подальшої долі згадуваного меморіалу.

«Обговорення триває, але ми попередньо уже знаємо настрої громади. Розуміємо, що 99,9% громади говорить – "Вічному вогню" не місце у Дрогобичі. Чи буде там сквер пам’яті, чи монумент жертв, які загинули у Другій світовій війні? будемо обговорювати окремо, – повідомив Андрій Ковч. – Ми шануємо українців, які полягли у 1939–45 роках, підтримуємо політику "Ніколи знову", але "Вічному вогню" точно не місце на вулиці Дрогобича».

За словами Андрія Ковча, до питання перенесення останків, похованих на меморіалі, треба буде підходити дуже виважено.

«За свідченням істориків, там є поховання 1939–45 років, але також є поховання 1948–54 років, і ми розуміємо, що це точно не солдати радянської армії. Швидше, це ті, хто загинув від рук наших упівців у лісах під Дрогобичем, і їх там поховали. Це точно не місце слави. На цьому місці має постати новий громадський простір із певним акцентом на пам'ять про жертв Другої світової війни. Останки потрібно гідно перепоховати на кладовищі», – прокоментував він.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма у коментарі «Еспресо.Захід» також повідомив, що представники генконсульства РФ намагалися поспілкуватися з ним по телефону, проте спілкування не вдалося, бо розмовляли іноземною мовою.

«Як посміли окупанти звертатись до нас з цього питання? Це є чисто питання дрогобицької громади. Зауважу, наразі рішення ще не ухвалили, бо робимо опитування, внутрішній референдум – що робити з цими загиблими, які поховані тут, – прокоментував Тарас Кучма. – А поховані тут особи, які загинули в боях з бандерівцями в 1948–1953 роках. Ми вважаємо, що вони не повинні бути на полі скорботи. Там має бути капличка. Всіх поважаємо, але почестей не повинно бути. Такою є позиція громади».

Фото drohobych-rada.gov.ua, zahid.espreso.tv, vartonews.com.ua, drogmedia.net.ua