Дипломат країн ЄУ планують бойкотувати парад у Китаї.

Причина цього – присутність на параді Путіна і російських окупаційних військ.

 

 

Дипломати з країн-членів Європейської Унії планують бойкотувати військовий парад в Китаї на честь 80-ї річниці перемоги союзників у Другій світовій війні. Про це повідомляє газета South China Morning Post (SCMP) з покликом на п'ять інформованих джерел.

 

За словами співрозмовників видання, європейські дипломати можуть утриматися від участі в заході через присутність там диктатора Росії Володимира Путіна і можливу участь у параді російських військовослужбовців.

 

«Оскільки війна в Україні триває, деякі європейські дипломати висловилися проти присутності “тих самих військ, які вторглися в Україну”, сказав один зі співрозмовників… Амбасадор ЄУ в Китаї Хорхе Толедо (Jorge Toledo) вже заявив, що не буде присутнім на параді», – цитує видання одного зі співрозмовників.

 

За даними SCMP, від участі в параді мають намір утриматися ще кілька дипломатів. Деякі з них запланували відпустку на період, коли в Пекіні відбудеться військовий парад.

 

Військовий парад пройде на площі Тяньаньмень у Пекіні третього вересня. Раніше прессекретар посольства КНР у США Лю Пенюй повідомляв, що китайська влада має намір запросити на парад представників США.

 

Помічник російського диктатора з міжнародних справ Юрій Ушаков вже повідомляв, що Путін візьме участь у святкових заходах, які організовує китайська влада з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

 

Ще раніше газета The Times з покликом на джерела в КНР писала, що лідери США, Росії та Китаю — Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін — можуть провести спільну зустріч у Пекіні на початку вересня.

18.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Трандафірул молдовей
Левко Довган
Мільйони пляшок низькоякісного вина протягом одного покоління зробили кепську репутацію всьому молдовському вину. Нині вино Молдови вибудовує собі добру репутацію у світі
15.08.25 | | Дискурси
Розчинитися вчасно
Тарас Прохасько
Насолоджуйся спогадами. Не марудь. Твоє життя було файне. Тільки не поведися, боронь Боже, на пастку ідеї земної безконечності. Точніше – видовжено тривалості.
14.08.25 | | Дискурси
Про сьогоднішній настрій
Богдан ПАНКЕВИЧ
Історія України так насичена зрадами і катастрофами, що сценарії поразок є підсвідомо найочікуванішими для наших громадян
14.08.25 | | Дискурси
А от цього ви від мене не чули
Юрій Винничук
Слухати плітки – неабияка насолода. Е, що там казати! Всі ми це любимо – пліткувати. Тільки не кожен признається.
13.08.25 | | Дискурси
Hand Made
Майкл Мишкало
Так, дитячі забавки з часів дитинства моїх батьків – це справді дорого. І мова не тільки про гроші – бо дещо грошима не міряють, це можна хіба що відчути і зрозуміти.  
12.08.25 | | Дискурси
Квазіканікули
Юрко ТИМЧУК
У 2025-му Джек Лондон писав би «Жагу до життя» інакше – Аляска, дві істоти повзуть в бік моря, до отого хворого вовка, що відгризає їм все, що вони одне одному ще не відгризли
12.08.25 | | Україна
Нотатники
Андрій Содомора
Крізь часу пласт докопуюсь до них – Адреси, ймення, телефони, дати... Йду у минуле... Пробую згадати... По сліду йду, але вже й він застиг.  
11.08.25 | | Дискурси
Загибель імперії
Віталій Портников
Йде справжній процес розпаду імперії – напевне, не такий помітний у порівнянні з картиною розкладу самої Російської Федерації, але значно реальніший.
10.08.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.