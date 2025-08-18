Дипломат країн ЄУ планують бойкотувати парад у Китаї.

Причина цього – присутність на параді Путіна і російських окупаційних військ.

Дипломати з країн-членів Європейської Унії планують бойкотувати військовий парад в Китаї на честь 80-ї річниці перемоги союзників у Другій світовій війні. Про це повідомляє газета South China Morning Post (SCMP) з покликом на п'ять інформованих джерел.

За словами співрозмовників видання, європейські дипломати можуть утриматися від участі в заході через присутність там диктатора Росії Володимира Путіна і можливу участь у параді російських військовослужбовців.

«Оскільки війна в Україні триває, деякі європейські дипломати висловилися проти присутності “тих самих військ, які вторглися в Україну”, сказав один зі співрозмовників… Амбасадор ЄУ в Китаї Хорхе Толедо (Jorge Toledo) вже заявив, що не буде присутнім на параді», – цитує видання одного зі співрозмовників.

За даними SCMP, від участі в параді мають намір утриматися ще кілька дипломатів. Деякі з них запланували відпустку на період, коли в Пекіні відбудеться військовий парад.

Військовий парад пройде на площі Тяньаньмень у Пекіні третього вересня. Раніше прессекретар посольства КНР у США Лю Пенюй повідомляв, що китайська влада має намір запросити на парад представників США.

Помічник російського диктатора з міжнародних справ Юрій Ушаков вже повідомляв, що Путін візьме участь у святкових заходах, які організовує китайська влада з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Ще раніше газета The Times з покликом на джерела в КНР писала, що лідери США, Росії та Китаю — Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін — можуть провести спільну зустріч у Пекіні на початку вересня.