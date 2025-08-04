Українсько-польська експедиція розпочала ексгумаційні роботи у Львові.

Упродовж серпня у Львові на частині території колишнього цвинтаря на Збоїщах (Шевченківський район, вул. Мідна) українсько-польська експедиція проводитиме ексгумацію задля перепоховання останків солдатів Війська Польського. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Воїни загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецького війська. Вони були представниками різних національностей.

За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євгена Бойка, цвинтар проіснував до 1960 років, а остаточно був ліквідований у 1987 році. У 1990-х був встановлений символічний дерев’яний хрест із написом польською: «Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 р.».

Ексгумаційні роботи відбуваються у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій. Україна ще в червні передала польській стороні дозвіл на проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Збоїська.

Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрій Наджос наголосив, що підготовка до експедиції стала можливою завдяки наполегливій роботі обох країн.

«Пам’ять про жертв Другої світової війни – це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні цінності: гідність, взаємну повагу, здатність до діалогу. Українсько-польська співпраця – це приклад того, як спільні зусилля допомагають обом народам відновлювати історичну пам’ять і справедливість», – зазначив Андрій Наджос.

Орієнтовно ексгумаційні роботи триватимуть до 30 серпня. Після завершення робіт територію впорядкують і збережуть як зелену зону.