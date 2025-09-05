Польська прокуратура домагається позбавлення імунітету євродепутата-ксенофоба Брауна.

Його звинувачують у запереченні злочинів геноциду, скоєних німецькими нацистами в часи Другої світової війни.

 

 

Генеральний прокурор Польщі, який одночасно обіймає посаду міністра юстиції, Вальдемар Журек (Waldemar Żurek) намагається позбавити недоторканності польського євродепутата і колишнього кандидата в президенти Ґжегожа Брауна. Як повідомляє видання Business Insider з покликом на заяву Генеральної прокуратури РП, пан Журек подав запит на ім'я голови Європейського парламенту Роберти Мецоли (Roberta Metsola) щодо згоди на кримінальне переслідування депутата Європарламенту Ґжегожа Брауна за його публічні заяви, в яких він заперечував злочини геноциду, скоєні німецькими нацистами в часи Другої світової війни.

 

Справа стосується виступу Брауна на радіо Wnet 10 липня, під час якого він поставив під сумнів масове винищення євреїв у газових камерах концтабору Освенцім. Висловлювання євродепутата були широко засуджені польськими політиками, представниками Інституту національної пам'яті та духовенством. Контроверсійні заяви викликали публічну дискусію щодо меж свободи слова та відповідальності за публічне заперечення злочинів геноциду під час Другої світової війни.

 

Звернення генерального прокурора до Європейського парламенту є необхідним процесуальним кроком перед тим, як члена Європарламенту можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. За законом, євродепутати користуються імунітетом, що вимагає попередньої згоди Європейського парламенту на порушення кримінального провадження проти них.

 

Розслідування у цій справі було розпочато в середині липня під керівництвом прокурорського відділу Інституту національної пам'яті (ІНП). Як наголошують слідчі, метою провадження є визначення того, чи підпадає заява Брауна під критерії злочину публічного заперечення нацистських злочинів, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

 

Ця справа викликала політичні дебати як у Польщі, так і в Європі, підкресливши роль таких установ як ІНП у захисті історичної пам'яті. Експерти зазначають, що заперечення нацистських злочинів, включно з Голокостом, офіційно переслідується в Польщі та багатьох європейських країнах, і що публічні заяви з цього приводу особливо шкідливі для суспільства.

 

Рішення Європейського парламенту дозволити судове переслідування Брауна може створити прецедент для захисту історичної пам'яті та регулювання недоторканності депутатів Європарламенту. Тим часом прокуратура продовжує розслідування, збирає докази та аналізує контекст заяв депутата Європарламенту.

 

Ґжегож Браун прославився також укроїнофобськими висловлюваннями і діями. Зокрема 30 квітня під час мітингу в місті Біла Підляська він зірвав і скинув на землю український прапор, який висів на будівлі мерії з лютого 2022 року на знак підтримки України.

 

05.09.2025

