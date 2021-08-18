Рейтинг Байдена впав до мінімуму після захоплення талібами Кабула.

Наразі тільки 46% американців позитивно оцінюють його діяльність на посаді президента

Рейтинг схвалення діяльності президента Сполучених Штатів Джо Байдена впав на сім відсоткових пунктів після того, як минулими вихідними бойовики руху «Талібан» захопили Кабул, скинули підтримуваний Вашінґтоном уряд, а тисячі мешканців країни були змушені вдатися до втечі задля безпеки. Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного в понеділок, 16 серпня, центром Ipsos на замовлення інформаційної аґенції Reuters.

Виходячи з результатів загальнонаціонального соціологічного дослідження, діяльність Джо Байдена на посаді президента в цілому схвалюють лише 46% дорослих американців. Це найнижчий рейтинг глави Білого дому з моменту його вступу на посаду наприкінці січня цього року.

Ще в п'ятницю, 13 серпня, під час аналогічного опитування Reuters/Ipsos 53% респондентів позитивно оцінювали діяльність Байдена на посаді президента.

Популярність Байдена стрімко впала відразу ж після того, як бойовики «Талібану» увійшли в Кабул без будь-якого опору з боку афганських сил безпеки. Це практично обнулило два десятиліття військової присутності США в Афганістані, яке коштувало платникам податків майже трильйон доларів і призвело до загибелі тисяч американських військовослужбовців.

Водночас більшість виборців – причому як прихильників демократів, так і республіканців – загалом схвалили ідею виведення американських військ із країни. Водночас, як засвідчило опитування, 75% американців підтримали рішення надіслати додаткові війська для залагодження безпеки ключових об’єктів в Афганістані до завершення виведення, і приблизно така ж кількість підтримала евакуацію афганців, які допомагали американським військам у країні.

Судячи з підсумків окремого соцопитування, проведеного Ipsos у понеділок, менше половини американців (близько 47%) схвалюють керівництво Байдена військовими і дипломатичними діями США в Афганістані цьогоріч. Президент, який тільки минулого місяця похвалив афганські сили, що вони «настільки добре оснащені, як ніхто в світі», був оцінений американцями гірше, ніж всі три попередні президенти, за яких Сполучені Штати брали участь у найтривалішій військовій кампанії в історії країни.

Сорок відсотків зареєстрованих виборців заявили в опитуванні Reuters/Ipsos, що вони проголосують за демократа на виборах до Конґресу США наступного року, водночас 37% заявили, що підтримають республіканця.