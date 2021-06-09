ЦВК змінила голову Львівської обласної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія змінила голову Львівської обласної виборчої комісії. Про це йдеться у постанові від 3 червня.

У ній зазначено, що достроково припинені повноваження Андрія Лозинського на посаді голови Львівської обласної територіальної виборчої комісії.

На цю посаду призначили Миколу Городецького. Підставою для ротації стало подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, тобто партії «Батьківщина».

Цією ж постановою достроково було змінено члена Глинянської міської ТВК Львівського району від партії ОПЗЖ. Замість Руслана Зінька новим членом комісії став Роман Ганачівський.

Зазначимо, що це вже друга зміна ключових осіб у виборчому процесі на Львівщині після місцевих виборів-2020. У березні партія «Голос» змінила свого представника, який був головою Львівської міської ТВК. Замість Ігоря Сліпецького на цю посаду призначили Оксану Ямщикову.

Фото zahid.espreso.tv, loda.gov.ua