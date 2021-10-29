ЦВК проведе вибори в неділю попри пандемію.

Центральна виборча комісія оголосила, що вибори 31 жовтня відбудуться незалежно від епідемічного зонування регіонів України.

Про це йдеться у роз'ясненні Центральної виборчої комісії.

"Чи відбудуться вибори, якщо моя область — у "червоній" зоні? Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни", — зазначили у комісії.

ЦВК закликала виборців проголосувати безпечно. Не дільницю потрібно взяти. крім звичного паспорта, ще маску, антисептик та особисту ручку. У приміщенні належить дотримуватися дистанції. "Якщо вам зле, проголосувати можна в окремій кабінці", — йдеться також у роз'ясненні ЦВК.

У неділю, 31 жовтня, відбудуться проміжні вибори народних депутатів у одномандатних виборчих округах №184 на Херсонщині та №197 у Черкаській області. Херсонщина перебуває у "червоній" зоні, Черкащина — у "помаранчевій".