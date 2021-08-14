Росія б'є нові коронавірусні антирекорди.

Висока смертність від COVID-19 тримається третій день поспіль

У Росії третій день поспіль реєструється найвища з початку пандемії смертність від коронавірусної інфекції нового типу. У суботу, 14 серпня, російська влада зафіксувала 819 померлих за добу осіб – це новий антирекорд смертності з початку пандемії. Про це повідомив федеральний оперативний штаб боротьби з пандемією.

У попередні дні померли 808 і 815 осіб. Загалом же від початку пандемії в Росії зафіксовано майже 170 тисяч летальних випадки від коронавірусу.

Нагадаємо, що ще рік тому російська влада оголосила про перемогу над пандемією, однак через низький рівень вакцинації населення та поширення нових штамів реєстрована захворюваність зросла в чотири рази, а смертність від COVID-19 – в шість разів у порівнянні з попереднім літом.

У Москві за останню добу померли 57 пацієнтів з коронавірусом. Загалом же в липні, за даними департаменту охорони здоров'я Москви, в місті померли 17 237 осіб – на 6464 більше, ніж у липні 2020 року.

Приріст смертності департаменту охорони здоров'я Москви пов'язує не лише з поширенням нового штаму коронавіруса, але й з аномально спекотною погодою. Спека, йдеться в повідомленні, негативно вплинула на тяжкість захворювання COVID-19 і призвела до загострення захворювань серцево-судинної системи.