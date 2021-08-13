Біля Бережан до Дня прапора встановили два флагштоки.

На горі Лисоня поблизу Бережан, що на Тернопільщині,​ встановили два флагштоки до Дня прапора, висотою 13 метрів, повідомив голова Бережанської громади Ростислав Бортник.

За його словами, 23 серпня на флагштоках піднімуть два стяги – синьо-жовтий і червоно-чорний.

«Встановлюють флагштоки працівники комунальних установ громади. За роботи ми заплатили близько 18 тисяч гривень, а труби надали самі підприємства. 23 серпня Прапор України та Прапор Національної Гідності піднімуть жителі громади, які вперше підняли синьо-жовтий стяг на Лисоні ще за часів комуністичного режиму в 1989 році. Саме тоді відбувся багатотисячний мітинг-реквієм за полеглими українськими січовими стрільцями», – розповів голова громади.

Зазначимо, 23 серпня на Бережанщині відбудеться хода на гору Лисоня. Колони вирушать з Бережанської, Саранчуківської та Нараївської громад. На горі піднімуть прапори, відбудеться молебень за Україну та вручення ювілейних медалей «30 років Незалежності України» військовослужбовцям громади, які повернулися з російсько-української війни.

ДЛЯ ДОВІДКИ. Лисоня – гора висотою майже 400 метрів. 2 вересня 1916 року тут відбулася битва легіону УСС в складі австро-угорських коаліційних військ з російською армією. Легіон здобув перемогу, втративши більш ніж половину особового складу: 81 вояка вбили, 293 – поранили та 285 – взяли в полон. На Лисоні в 1994 році встановили Хрест скорботи та слави. На мармурових плитах викарбувані імена полеглих героїв.

Фото facebook.com/rostyslaw.bortnyk