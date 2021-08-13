Біля Бережан до Дня прапора встановили два флагштоки.

На горі Лисоня поблизу Бережан, що на Тернопільщині, встановили два флагштоки до Дня прапора, висотою 13 метрів, повідомив голова Бережанської громади Ростислав Бортник.
За його словами, 23 серпня на флагштоках піднімуть два стяги – синьо-жовтий і червоно-чорний.
«Встановлюють флагштоки працівники комунальних установ громади. За роботи ми заплатили близько 18 тисяч гривень, а труби надали самі підприємства. 23 серпня Прапор України та Прапор Національної Гідності піднімуть жителі громади, які вперше підняли синьо-жовтий стяг на Лисоні ще за часів комуністичного режиму в 1989 році. Саме тоді відбувся багатотисячний мітинг-реквієм за полеглими українськими січовими стрільцями», – розповів голова громади.
Зазначимо, 23 серпня на Бережанщині відбудеться хода на гору Лисоня. Колони вирушать з Бережанської, Саранчуківської та Нараївської громад. На горі піднімуть прапори, відбудеться молебень за Україну та вручення ювілейних медалей «30 років Незалежності України» військовослужбовцям громади, які повернулися з російсько-української війни.
ДЛЯ ДОВІДКИ.
Лисоня – гора висотою майже 400 метрів. 2 вересня 1916 року тут відбулася битва легіону УСС в складі австро-угорських коаліційних військ з російською армією. Легіон здобув перемогу, втративши більш ніж половину особового складу: 81 вояка вбили, 293 – поранили та 285 – взяли в полон. На Лисоні в 1994 році встановили Хрест скорботи та слави. На мармурових плитах викарбувані імена полеглих героїв.
Фото facebook.com/rostyslaw.bortnyk13.08.2021