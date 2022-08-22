На День прапора у Львові презентують мурал, присвячений звитязі Українського війська.

На День Державного прапора, 23 серпня, у Львові презентують національно-патріотичний мурал, присвячений історії Українського війська. Зображення матиме 27 метри завдовжки і репрезентуватиме п’ять знакових сторінок із історії нашого воїнства. Остання секція присвячена сучасним Збройним Силам України.

Мурал створено на території Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного на стелі біля найвищого на Львівщині флаштока із Державним прапором. Його мета - прославляти звитяги українських воїнів.

Як повідомили у Сухопутній академії, мурал поділено на п’ять композицій: перша - дружини князів Русі, лицарі Галинсько-Волинської держави та Литовсько-Польського князівства; друга - козаки, визволителі християн та борці за свободу; третя - воїни-українці, що брали участь у Першій світовій війні, а також борці за державність під час національно-визвольних змагань; четверта - незламні повстанці, які воювали за вільну Україну проти нацистів та військ НКВС; п’ята - воїни сучасного українського війська, які зараз боронять нашу держави від росіян.

Автором ідеї муралу є народний художник України професор Львівської національної академії мистецтв Любомир Медвідь.

“Я запропонував ідею - зобразити на муралі основні етапи формування української військової сили - від Княжої доби і до сучасного воїнства, - розповідає пан Любомир. - В основі лежить задум про велич українського воїна у всі часи, у всі епохи, його стійкість, незламність, могутність. Наша особлива гордість є в тому, що нам нічого не довелося вигадувати. Це історична правда, це те, чим ми маємо пишатися”.

Виконавцями роботи стали слухачі мистецької академії під кураторством Гейзи Дьерке. Зі слів Любомира Медвідя, творці муралу дуже переймалися, чи встигнуть із роботою до святкових урочистей, бо багато залежало від погодних умов і безпеки. “Щойно лунала повітряна тривога, ми мусили залишати роботу і геть усі мусили евакуюватися із території”, - пояснює митець.

Поруч із кожною з п'яти композицій зображено інформаційну табличку з датами і поясненням сюжету.

У відкритті муралу візьмуть участь голова Львівської обласної адміністрації, голова Львівської обласної ради.