Зеленський із географічного центру запустив акцію з гігантськими флагштоками.

 

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди Дня Державного прапора у селі Мар’янівка Черкаської області. Там перед 30-річчям проголошення Акта про державну Незалежність створили арт-комплекс "Географічний центр – серце України". Виступ Зеленського транслювався і в українських регіонах перед підняттям синьо-жовтих стягів.    

 

 

Зеленський сказав під час церемонії: "У 30-ту річницю відновлення нашої Незалежності ми піднімемо його саме тут – у географічному центрі України. Саме тут б’ється серце України. Це арт-об’єкт, навколо якого розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють наші 24 області та наш Крим. Це дійсно символ того, що підніматися вгору та бути на висоті набагато легше разом. І сьогодні в небо одночасно здійматимуться тисячі наших державних прапорів. В усіх регіонах, в усіх містах, по всій Україні та за її межами", – сказав керівник держави.

 

Президент зазначив, що синьо-жовтий стяг – це символ великої української сім’ї. "Це – міст крізь століття боротьби за незалежність, що з’єднує нас, з’єднує десятки поколінь. Це наставник, який нас надихає й мотивує, коли ми просто його бачимо. Це наш янгол-охоронець, що майорить у небі так яскраво, щоб Бог не забував про нас кожного дня", – зазначив він.

 

Зеленський подякував усім, хто робить кольори Державного прапора України відомими в Україні та світі. "Це наші військові, ветерани, волонтери, наші медики, пожежники, рятувальники, прикордонники, наші спортсмени, футболісти, наші олімпійці, наші паралімпійці, наші тренери, і наші дитячі тренери, наші науковці, освітяни, студенти, діячі мистецтва, а найголовніше – це наші громадяни України, прекрасні, світлі люди, які платять податки, не дають хабарів, не сідають за кермо напідпитку, не паркуються на місцях для людей з інвалідністю, ведуть здоровий спосіб життя і є активними учасниками громадянського суспільства", – сказав Президент.

 

Відтак у географічному центрі пролунав Державний гімн України у виконанні оркестру та відбулася церемонія підняття державного прапора на флагшток заввишки 52 метри – найбільший державний стяг на Черкащині. Потому пролунало 10 святкових залпів.

 

Одночасно державні прапори підняли в усіх регіонах України, де в межах програми "Велике будівництво" також спорудили спеціальні флагштоки.

 

Учасники церемонії у Львові слухають Зеленського

 

Проєкт StateWatch, котрий займається моніторингом державних витрат, у липні поінформував, що щонайменше у 17 областях України збиралися встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України. Загалом на такий проєкт планували витратити 170,7 мільйона гривень із державного та місцевих бюджетів.

 

У січні цього року на селекторній нараді в Офісі Президента під головуванням Кирила Тимошенка кожній ОДА доручили забезпечити встановлення найбільшого державного прапора України в області з оказії 30-річчя Незалежності України.

 

Згідно з даними авторів звіту, найдорожчим був проєкт у Харкові. На будівництво флагштока, а також відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану планували витратити 24,5 мільйона гривень.

 

Кілька днів тому у центрі Херсона на площі біля Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара флагшток упав.

 

23.08.2021

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