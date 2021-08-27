У Кременці зруйнували частину історичного заповідника, щоб встановити флагшток.

У Кременці, що на Тернопільщині, на Замковій горі до Дня Незалежності відкрили 30-метровий флагшток. Заради цього, за свідченням місцевого історика, знищили частину заповідника, про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу ІНТБ.

Як розповів історик та громадський діяч Віталій Савчук, щоб закріпити флагшток на висоті 110 метрів від підніжжя гори Бона, робітники вирили колтован та залили його бетоном. Під час риття котловану зруйнували частину фундаменту будинку XVI століття.

«Замкова гора у Кременці – історична та археологічна пам’ятка, яка ще чекає свого дослідника. Але державців це не цікавить. Вони вирішили прославити своє ім'я встановленням височенного флагштока. У чому проблема? У тому, що руйнуються усі культурні шари, фундаменти будівель XV – XVI століть, безвідповідальне ставлення до фундаментів на поверхні», – зазначив історик.

«Екскаватором зачистили значну площу до пів метра висотою площі замку, вирили фундамент, зруйнувавши частину фундаменту будинку старости та банально залили бетоном. Труби просто скинули на давній фундамент. Це і є ставлення до нашої історичної пам’яті», – додав він.

Зазначимо, Кременецька фортеця перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Проте директор заповідника скерував журналістів у Тернопільську обласну раду.

У Тернопільській обласній раді від коментарів відмовилися, натомість запросили журналістів на відкриття флагштоку на День прапора, 23 серпня, де і обіцяли надати всі пояснення.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у День прапора на своїй facebook-сторінці похвалився рекордом України за найвищий флагшток заввишки 35 метрів. Він також опублікував світлини з місця події.

«На Замковій горі в славному історичному місті Кременець, яке є однією з перлин нашого мальовничого Тернопілля, встановили рекорд України! З метою популяризації українських цінностей, об’єднання людей навколо українських символів, створення позитивного іміджу та позитивного прикладу для громад України, на горі Бона (висота – 397 метрів над рівнем моря) було встановлено найвищий флагшток, заввишки 35 метрів, на найвищій точці від рівня моря!» – написав він.

Коментар щодо фінансування встановлення флагштока у Кременці у Михайла Головка вдалося отримати кременецькій громадській активістці та журналістці Надії Медецькій, яка завчасно прийшла на його відкриття.

«Державних коштів не було витрачено, ні Кременецька міська рада, ні Тернопільська обласна рада коштів не виділяли. Це зроблено своїми силами: головні спонсори – «Фонд Михайла та Мар’яни Головко», а також підприємці-«свободівці», які зголосилися, зокрема Віктор Герасимович», – відповів голова Тернопільської облради. Проте на питання, хто готував проєкт встановлення флагштоку на замковій горі, яка є у межах архітектурного заповідника, і хто видав дозвіл на встановлення, – нічого конкретного не відповів і порадив надіслати офіційний запит.

«Це ж треба було так «спалитися». Журналісти довго шукали, хто організував і оплатив встановлення флагштоку на горі Бона у Кременці, однак від нього всі відхрещувалися. Адже справа смерділа криміналом…Та хто міг втілити таку дурну ідею, як не той, хто приїхав її урочисто відкривати? Ще й організувати піар у ЗМІ. Михайле Головко, то у скільки обійшлося вам «переплюнути висотою флагшток Надала»? І чи дійсно результат того вартував?» – публічно розкритикувала голову Тернопільської облради директорка порталу «Номер Один. Новини Тернополя» Тетяна Вербицька, яка проводить журналістське розслідування на цю тему.

Фото terminovo.te.ua, facebook.com/mihaylo.holovko, facebook.com/nadya.medetskaya