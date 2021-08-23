У Львові підняли державний прапор на найвищий флагшток в області.

 

З нагоди Дня Державного Прапора та 30-річчя Незалежності сьогодні, 23 серпня, у Львові на території Національної академії сухопутних військ у Львові відкрили найвищий флагшток в області висотою 50,5 м. На ньому замайорів український державний прапор розміром 8 на 12 м. Участь в урочистості взяли представники міської та обласної влади, понад 800 військових Збройних Сил України, Нацгвардії, десантники, курсанти академії, працівники ДСНС, громадськість, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

 

 

Львівщина стала єдиною областю, де флагшток встановили на території військового навчального закладу. Вибір місця – не випадковий: це, з одного боку, вияв пошани до державного символу та захисників України, а з іншого – новий громадський простір, адже академія розташована на одній з найвищих точок міста і обране місце є новим оглядовим майдаником.

 

 

Опісля підняття прапора відбувся урочистий військовий марш та парад військовослужбовців на вулиці Стрийській біля Академії сухопутних військ. Побачити масштабну ходу зібралися сотні львів’ян.

 

 

Марш розпочався із виходу військовослужбовців з території академії та шикування їх під командуванням начальника Львівського військового гарнізону генерала-лейтенанта Павла Ткачука.

 

 

В урочистій ході взяли участь військовослужбовці Роти почесної варти Академії, 80-тої бригади, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Львівського університету внутрішніх справ, Університету безпеки життєдіяльності, військової частини 184-го навчального центру та Міжнародного центру миротворчості та безпеки, а також розрахунок Збройних сил Канади, США та прапороносна група Литовської групи.

 

 

Після маршу львів'яни мали нагоду подивитися на військову техніку та зброю, що представила Академія сухопутних військ.

 

 

В Івано-Франківську синьо-жовтий стяг урочисто підняли на Вічевому майдані. На урочистість прийшли очільники міста і області, духовенство, депутати, ветерани ОУН-УПА та російсько-української війни, жителі та гості міста. Перед підняттям священники благословили прапор та освятили його.

 

 

Опісля містяни взяли участь у флешмобі «Прапор – символ нації»: під пісню «Добрий ранок, Україно» десятки містян розгорнули найбільший в Івано-Франківську прапор як символ єдності українців. До флешмобу долучилися й лікарі. На святі виступили творчі колективи міста, а також вокальний колектив з Волновахи.

 

 

У Тернополі церемoнія підняття Державнoгo прапoра України пройшла на центральній алеї парку «Тoпільче». Над містом замайорів 30-метровий блакитно-жовтий стяг. Міський голова Тернополя Сергій Надал та голова Тернопільської ОДА Володимир Труш з нагоди свята подякували героям, захисникам та патріотам за їхній вклад у розвиток українського суспільства.

 

 

До слова, напередодні державний прапор довжиною 3 кілометри розгорнули на межі Тернопільської та Хмельницької областей на мосту над річкою Збруч, повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності Хмельницької ОДА Інна Михайлова.

 

 

Делегати зустрілися на мосту, обмінялися короваями з нового урожаю і звідси почали розгортання прапора. Півтора кілометра полотнища розгорнули на території громади Скали Подільської на Тернопільщині, інших півтора – на території Гуківської громади на Хмельниччині. Таким чином встановили новий рекорд України. Надалі найдовший прапор України розділять на менші прапори і використовуватимуть під час державних свят.

 

 

Фото gk-press.if.ua, suspilne.media, loda.gov.ua, facebook.com/tkachukpp

23.08.2021

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