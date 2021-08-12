ФСБ затримало куратора російської програми гіперзвукових технологій.

Спецслужба підозрює науковця у державній зраді.

 

 

Співробітники ФСБ затримали в Москві генерального директора, головного конструктора ВАТ «Науково-дослідне підприємство гіперзвукових систем» (НДПГС) Олександра Куранова. Як повідомило інформаційне агентство РБК в четвер, 12 серпня, його підозрюють в державній зраді. Офіційних звинувачень йому поки що не висунуто.

 

Слідчі спецслужби вже звернулися до Лефортовського суду Москви з клопотанням про арешт підозрюваного на два місяці. Деталей кримінальної справи співрозмовник агентства не уточнив, оскільки воно носить секретний характер.

 

Тим часом інформоване джерело агентства «Інтерфакс» повідомило, що Куранов підозрюється в передачі громадянину іноземної держави секретних відомостей про свої наукові розробки. «За попередніми даними, Куранов, який довгі роки займався гіперзвуковими технологіями, передав іноземному громадянину інформацію закритого характеру про ці наукові розробки», – сказав співрозмовник агентства.

 

73-річний Олександр Куранов є доктором технічних наук, професором кафедри cистем і технологій управління Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету. Під керівництвом і за участі Куранова проводилися науково-дослідні та експериментальні дослідження з розвитку нової концепції освоєння гіперзвукових швидкостей атмосферного польоту (концепція «Аякс») і основних напрямків створення гіперзвукових технологій. Концепція «Аякс» передбачає створення гіперзвукового літального апарату. Згідно з ідеєю, яка була висунута ще наприкінці 1980-х років, спеціальні системи і термохімічний реактор вирішують проблему охолодження апарату.

12.08.2021

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