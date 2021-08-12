У Прип'яті відновлять кафе і автовокзал.

 

У 2021 році Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів почне роботи з реновації перших трьох об'єктів у Чорнобильській зоні відчуження.

 

 

Про це на презентації проєкту реновації повідомила операційна директорка проєктного офісу Ілона Шнейдер, передає LIGAnet.

 

Роботи з відновлення почнуть з кафе "Прип'ять", автовокзалу і 16-поверхової будівлі в Прип'яті. Цього року планується розробка проєкту реновації будівель. Наступного року – будівельні та ремонтні роботи.

 

Кафе "Прип'ять" відоме своїми вітражами. Зокрема, реновація торкнеться і їх.

На даху 16-поверхової будівлі планують обладнати оглядовий майданчик. Також у цьому будинку планують обладнати музей у квартирі пожежника лейтенанта Володимира Правика. Він був керівником першої пожежної бригади, яка прибула на ЧАЕС після аварії. У будівлі планують поєднати туристичний і меморіальний комплекси.

 

Крім того цього року повинні підготувати проєкт реновації КПП "Дитятки", через який туристи в'їжджають до Зони відчуження.

 

Цього року на реновацію об'єктів у Зоні виділили 30 млн грн, заявила радниця міністра екології та керівниця проєкту Лала Тарапакіна. Роботи на трьох об'єктах повинні завершити в 2022 році.

 

Вже на наступний рік розглядається початок реноваційних робіт на низці інших відомих об'єктів. Серед них – радіолокаційна станція "Дуга", басейн Лазурний, готель "Полісся". Також можуть почати роботи на кінотеатрі "Прометей", палаці культури "Енергетик" і на річковому вокзалі міста. Деякі проєкти в Прип'яті реалізовуватимуть із залученням інвесторів, зазначила Тарапакіна.

 

12.08.2021

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