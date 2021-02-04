BBC опублікувало відеорепортаж з родинного села Навального на Київщині.

 

Родина російського опозиціонера Олексія Навального по батьковій лінії зі села Нове Залісся на Київщині пам'ятає свого земляка й зичить "Льоші" перемоги в його боротьбі проти Путіна. У поселенні керує староста Павло Навальний, далекий родич політика. Втім виявилося, що рідні Навального заборонили про нього розводитися.

 

 

Про це йдеться у репортажі "BBC News Україна".

 

"Так, я далекий родич Олексія Навального. Наші діди були братами двоюрідними чи якими, вже десь п'яте покоління", – зізнався староста села Павло Навальний.

 

Він пригадує, що Олексій приїздив до бабусі, але подробиць не пам'ятає: був надто малим.

 

У Новому Заліссі дуже багато родин мають прізвище Навальний. Селяни вболівають за російського політика.

 

"У нас зараз всі говорять про Навального, часто згадують, гордяться. Така ситуація, війна з Росією, тому всі підтримують Олексія, який протистоїть Путіну", – каже Павло.

 

 

Найближча родина – зокрема, двоюрідна сестра батька Наталія і двоюрідний брат Олександр – відмовилися спілкуватися з журналістами.

 

"Льоша дуже сміливою і відповідальною дитиною був, вони приїздили до нас у село кожне літо", – сказада пані Наталія по телефону. Але додала: є така настанова – нічого не розповідати журналістам, щоб не нашкодити у в'язниці опозиціонеру.

 

Олексій Навальний народився у червні 1976 року. Кілька перших років ріс у бабусі в Заліссі – селі, розташованому неподалік від Прип'яті. Після Чорнобильської трагедії селян евакуювали із 30-кілометрової зони, і вони оселилися вже у Новому Заліссі, за 50 кілометрів від Києва. У це село Навальний приїздив уже рідше. Мешканці Залісся згадують: після літніх канікул "Льоша" вже вмів говорити по-українськи "зі специфічним поліським діалектом".

 

 

Російський опозиціонер згадував у інтерв'ю: "Чорнобиль – це історія моєї родини, у мене вся рідня по батьківській лінії з Чорнобиля. Я проводив там у селі Залісся кожне літо у бабусі. Вже після аварії я там був мільйон разів, на травневі свята їздив на могили родичів", – розповідав Навальний.

 

Коли Олексій Навальний провідував родичів у Нове Залісся, то, згадують, мешкав на вулиці Кримській, в якій тепер живе його кузен Олександр. Це цікавий факт, з огляду на скандальну заяву Навального про те, що Крим – не бутерброд, аби його туди-сюди повертати.

 

Як пояснили у сільській раді, в селі всі вулиці названі кримською топонімікою, бо будинки у 1986 році будували будівельники з кримської області України. Вулиця Кримська – центральна. Бічні – Севастопольська, Сімферопольська, Перекопська, Бахчисарайська, Чорноморська, Азовська тощо.

 

 

У селі неохоче коментують "бутербродний" ляп Навального. Староста Павло Навальний каже: толком їх і не чув, щоб коментувати. 

 

Поза тим, мешканці Нового Залісся вболівають за земляка, переживають через його отруєння та ув'язнення і сподіваються на перемогу над Путіним. Журналісти показували селянам знимку Навального в малому віці – вони впізнавали "Льошу". Один добродій сказав: "Такий самий чоловік, як і я, як і всі українці".

 

04.02.2021

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