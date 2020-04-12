Пожежу у зоні відчуження при Чорнобилі не вдається загасити вже тиждень.

 

Станом на ранок 12 квітня у зоні відчуження та безумовного відселення ("Чорнобильська зона") підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ усе ще продовжують гасити пожежу. Вогонь горить на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

 

 

"Спостерігаємо горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками", – повідомляє ДСНС у неділю.

 

До гасіння пожеж залучено 353 особи та 89 одиниць техніки: від ДСНС – 294 особи та 64 одиниці техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС; упродовж 11 квітня авіація здійснила 107 скидів – 250 тонн води).

 

ДСНС запевняє, що радіаційний фон по Києву та Київській області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

 

У зоні відчуження рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год, на КДП Дитятки – 0,01 мР/год при контрольно-допустимому рівні до 0,055 мР/год).

 

Пожежа у зоні відчуження триває із 4 квітня. Як заявили представники ДСНС на брифінґу, пожежа має кілька епіцентрів. Згідно з даними поліції, щонайменше один осередок спалахнув унаслідок умисного підпалу трави.

 

12.04.2020

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