Пожежа у Чорнобильській зоні: вогонь видно з будинків Прип'яті.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що пожежникам вдалося загасити вогонь на території Котовського лісництва у зоні відчуження ("Чорнобильській зоні"). Водночас, як пишуть працівники туркомпаній, пожежа стає щоразу ближчою до Чорнобильської АЕС і радіоактивних сховищ.

"У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського та Денисовецького лісництв. Пожежу на території Котовського лісництва ліквідовано", – ідеться у повідомленні ДСНС з інформацією, актуальною станом на 17:00.

Основні зусилля зосереджено в Денисовицькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир, де горять трав’яний настил і лісова підстилка.

На території зони відчуження працює 415 осіб та 98 одиниць техніки, в тому числі авіація. Важка інженерна техніка ДСНС облаштовує протипожежні розриви.

Тим часом, як стверджує член громадської ради при Державній аґенції з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко, вогонь у "Чорнобильській зоні" горить за два кілометри від сховищ радіоактивних відходів.

"Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території. У мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 86 році. Зараз вогонь дістався Прип’яті та перебуває за два кілометри навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС", – написав Ємельяненко у Facebook.

До свого допису він приєднав відео, зняте, очевидно, з будинків Прип'яті – вогонь видно на тлі конфайнмента.

У коментарі виданню "Бабель" член асоціації чорнобильських туроператорів, керівник проєкту Radioactive Team Антон Юхименко пояснив, що наразі є пряма загроза ЧАЕС: загорілися інфраструктурні обʼєкти станції, горить майданчик тимчасового відстою радіоактивних відходів, де сортуються відходи, перш ніж їх відправлять на поховання.

Також повідомляється, що палає "Рудий ліс" – територія, прилегла до Чорнобильської АЕС, що взяла на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора у 1986 році.

Гід компанії "Чорнобиль тур" Олена Гнесь сказала, що вогонь відігнали від міста Припʼять, проте він дійсно наближається до Чорнобильської електростанції. Пожежа палає за два кілометри від сховища радіоактивних відходів "Підлісний".

Пожежа у "Чорнобильській зоні" почалася ще 4 квітня. Один із осередків вогню походив із Житомирської області: чоловік палив суху траву.

Станом на вечір понеділка радіаційний фон по м. Києву та Київській області в межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,011 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год при допустимому рівні до 0,055 мР/год).