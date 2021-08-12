Понад 100 нелегальних мігрантів затримали під час спецоперації «Карпати-2021».

Із 4 липня на території Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей триває спільна прикордонна операція «Карпати-2021». За незаконний перетин кордону затримали 137 осіб, із них 106 – нелегалів, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

У межах спецоперації прикордонники виставили 577 нарядів, спільних з представниками інших органів, на території трьох областей, де спостерігалася значна протиправна активність на кордоні.

Вжиті заходи дали свої результати: за місяць спецоперації за незаконний перетин кордону затримали 137 осіб, з них – 106 нелегальних мігрантів. Також під час операції виявили 7 автомобілів, що були викрадені, 54 чужих та недійсних документів, затримали товарів на понад 3,2 мільйонів гривень.

«У період проведення операції «Карпати-2021», що стосується незаконних мігрантів, ця цифра зросла в 2 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а тютюнових виробів – в 1,8 рази», – повідомив перший заступник начальника Західного регіонального управління ДПСУ Олексій Гавель.

За його словами, найбільш криміногенною ситуація виявилася у Чернівецькій області. Якщо у Закарпатській області вилучили 56 ящиків контрабандних тютюнових виробів, то в Чернівецькій – 317 ящиків.

Полковник Гавель зазначив, що сьогодні зловмисники використовують найсучасніші засоби зв’язку та техніку для контрабандти та незаконного перетину кордону: безпілотну авіацію, транспортні засоби високої прохідності, радіоглушилки, фотопастки, щоб відстежувати прикордонні наряди, тепловізори, радіостанції тощо.

Відтак українські прикордонники посилили взаємодію із прикордонниками суміжних країн. Відновили спільні патрулювання з колегами з Угорщини та Словаччини, а з румунською стороною узгодили розміщення прикордонних нарядів у шаховому порядку. Спільна прикордонна операція «Карпати-2021» триває.

Фото dpsu.gov.ua, ngu.gov.ua, podiji.ko.net.ua