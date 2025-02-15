На московському летовищі затримали американця з канабісом у мармеладі.

Чоловікові загрожує тюремне ув’язнення терміном на сім років.

 

 

Громадянина Сполучених Штатів затримали на московському летовищі Внуково. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на пресбюро Федеральної митної служби Росії. «Внуківські митники 7 лютого затримали 28-річного громадянина США, який переміщував у своєму багажі мармелад із каннабіноїдами. Чоловік прибув зі Стамбула», – зазначає ФМС.

 

Наразі щодо затриманого порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотичних засобів у значному розмірі (частина 2 статті 229.1 КК РФ). Телеграм-канал Mash, пов'язаний з російськими силовими структурами, повідомив, що в нього «знайшли півкіло марихуани, захованої в мармеладному драже».

 

Солнцевський районний суд Москви 10 лютого ухвалив заарештувати фігуранта справи про контрабанду наркотичних засобів. Чоловікові загрожує тюремне ув’язнення терміном на сім років.

 

Федеральна митна служба не розкрила ім'я затриманого. Російські ЗМІ через інформацію, опубліковану на сайті суду, з’ясували, що йдеться про такого собі Байєрса К.У.

15.02.2025

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