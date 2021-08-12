Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Харківської ОДА Айну Тимчук та призначив виконувачем обов’язків Олександра Скакуна.

Про це йдеться в указах Президента, що їх опубліковано на офіційній інтернет-сторінці ОП.

Так, Зеленський підписав указ, яким звільнив Тимчук з посади за власним бажанням. Іншим указом призначив Скакуна. Дотепер він займав посаду заступника голови ОДА.

Раніше Кабінет Міністрів погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської ОДА. Вона керувала адміністрацією десять місяців.