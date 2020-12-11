Зеленський призначив головою ДніпрОДА чиновника, що чотири роки працював з Порошенком.

 

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка. Він уже очолював Дніпропетровщину з березня 2015 року до липня 2019-го після скандальної відставки Ігоря Коломойського.

 

Про призначення Резніченка повідомляє пресова служба Офісу Президента.

 

 

Вручаючи службове посвідчення Резніченку в будівлі Офісу Президента, Зеленський висловив сподівання, що його досвід і "глибоке знання регіону" сприятимуть подальшому розвитку та процвітанню області.

 

Міський голова Дніпра Борис Філатов порадів призначенню Валентина Резніченка. На думку Філатова, той є "найуспішнішим губернатором за всю історію України".

 

Філатов написав у Facebook, що тепер "обласна влада займеться роботою... а не політичними ігрищами, порожнім піаром, фабрикацією кримінальних справ, а також божевільною та руйнівною війною з мером".

 

Редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що вибір Зеленським Резніченка свідчить про дистанціювання від Ігоря Коломойського.

 

"Для Коломойського Корбан і Резніченко – персональні вороги, і, безумовно, Зеленський це прекрасно розумів і провів призначення навмисне. Сильнішого удару Зеленський Коломойському в базовій області завдати не міг", – написав Бутусов у Facebook.

 

11.12.2020

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