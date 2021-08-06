Голові Харківської облради обрали запобіжний захід у вигляді тримільйонної застави.

Вищий антикорупційний суд обрав голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави розміром у 2,9 мільйона гривень. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомляє Hromadske.

Товмасян (обраний від "Слуги народу") мусить внести заставу протягом п'яти днів. Також він зобов'язаний з'являтися до суду за першим викликом, не спілкуватися з іншими фігурантами справи, не виїжджати з Харківської області і здати закордонні паспорти.

Прокуратура просила для голови облради запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 мільйона гривень. Адвокати ж стверджують, що підозра є необґрунтованою, а сума застави – "непомірною". Вони просили про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Товмасян своєї провини не визнав. "Я знаю точно: я цих грошей не брав. І ті речі, про які говорив прокурор, – мовляв, кошти мені передавали, якісь спиртні напої – це повністю не відповідає дійсності", – сказав підозрюваний.

Напередодні правоохоронці повідомили Товмасяну про підозру: він може мати стосунок до отримання 1 мільйона 50 тисяч гривень хабаря.

22 липня у НАБУ заявили, що викрили заступника голови Харківської облради та його спільника-адвоката після отримання ними хабаря. Їх обидвох згодом узяли під варту з альтернативою застави (чим вони і скористалися).

Згідно з версією слідства, на початку 2021 року Товмасян у змові зі своїм заступником вимагав та одержав хабар на суму 1 мільйон 50 тисяч гривень за збереження на посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Товмасяна підозрюють за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фракція "Слуги народу" виключила Товмасяна зі своїх лав.