Голові Харківської облради обрали запобіжний захід у вигляді тримільйонної застави.

 

Вищий антикорупційний суд обрав голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави розміром у 2,9 мільйона гривень. Його підозрюють у хабарництві.

 

 

Про це повідомляє Hromadske.

 

Товмасян (обраний від "Слуги народу") мусить внести заставу протягом п'яти днів. Також він зобов'язаний з'являтися до суду за першим викликом, не спілкуватися з іншими фігурантами справи, не виїжджати з Харківської області і здати закордонні паспорти.

 

Прокуратура просила для голови облради запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 мільйона гривень. Адвокати ж стверджують, що підозра є необґрунтованою, а сума застави – "непомірною". Вони просили про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

 

Товмасян своєї провини не визнав. "Я знаю точно: я цих грошей не брав. І ті речі, про які говорив прокурор, – мовляв, кошти мені передавали, якісь спиртні напої – це повністю не відповідає дійсності", – сказав підозрюваний.

 

Напередодні правоохоронці повідомили Товмасяну про підозру: він може мати стосунок до отримання 1 мільйона 50 тисяч гривень хабаря.

 

22 липня у НАБУ заявили, що викрили заступника голови Харківської облради та його спільника-адвоката після отримання ними хабаря. Їх обидвох згодом узяли під варту з альтернативою застави (чим вони і скористалися).

 

Згідно з версією слідства, на початку 2021 року Товмасян у змові зі своїм заступником вимагав та одержав хабар на суму 1 мільйон 50 тисяч гривень за збереження на посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

 

Товмасяна підозрюють за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

 

Фракція "Слуги народу" виключила Товмасяна зі своїх лав.

 

06.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Кілька слів розкажуть про твою креативність
Швидкий тест на слова визначає схильність до дивергентного мислення.
06.08.21 | | Наука
Поцілуй мене в одне місце!
Юрій Винничук
Не думаю, чи знайдеться хтось, який хоча б раз у житті не озвучив цієї фрази в різних варіаціях. А головне, що всі знають, де розмістилося те «одне місце»
04.08.21 | | Дискурси
Conversation impossible
Юстина Добуш
За допомогою взаємодії звуків, світла та зображення в мистецькому просторі Олег Чорний хоче звернутись до інтуїції глядача, ніби до якоїсь останньої інстанції, наділеної владою врятувати від тиску сучасності. Але не тільки...
03.08.21 | | Штука
«Арабське літо» в Тунісі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Наприкінці липня Туніс зазнав чималих політичних потрясінь. На тлі масових протестів президент демісував прем’єра, зупинив роботу парламенту, ввів до столиці війська.
03.08.21 | | У світі
Спеціалізація – для комах: як помирає фаховість
Даниїл Ничка
Світ перестає цінувати фаховість. Експертні думки не сприймаються належною авторитетністю, а отже – не мають ефективності
03.08.21 | | Дискурси
Зворотний відлік до нульової години
Дейв Шифлетт
Знаючи, що поспішна робота може бути неякісною, ми зволікаємо і відкладаємо до останньої хвилини, коли дедлайн раптово концентрує розум.
03.08.21 | | Дискурси
Музика посилює стійкість у час кризи
За даними міжнародного дослідження, музика сприяє емоційному самоконтролю в час корона-кризи.
03.08.21 | | Наука
«Поле бою» за демократію
Що знають чехи про війну на сході України? Розмова Радка Мокрика, Томаша Петржічека та Ленки Віхової про Україну, Європейський Союз та гібридну війну Росії проти Заходу.
03.08.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.