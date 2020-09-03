Внаслідок потужної пожежі під Харковом вигоріло село.

 

Масштабна пожежа поблизу сіл Гороб'ївка та Гряниківка у Дворічанському районі Харківської області завдала страшних збитків – вогонь спалив оселі, людей відселили.

 

 

Як ідеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 людей. Через отруєння продуктами горіння по медичну допомогу звернулася одна особа.

 

Загальна площа, яку пройшов вогонь, орієнтовно становить 500 гектарів.

 

"Станом на 7 годину 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Гряниківка ліквідовано, продовжується гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га", – йдеться у повідомленні ДСНС.

 

У соцмережах поширюють відео наслідків пожежі у Гороб'ївці – село перетворилося на згарище.

 

До місця пожеж вирушили віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Марина Лазебна.

 

Президент Зеленський якраз у середу перебував на Харківщині – відбув оперативну нараду з компетентними службами.

 

03.09.2020

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