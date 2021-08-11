Центр Разумкова: 70% українців не погоджуються зі статтею Путіна про "один народ".

Понад дві третини громадян України – 70,4% – не погоджуються із тезою президента Росії Владіміра Путіна про "один народ". Водночас, концепт спільнокровного українсько-російського братства підтримує 12,5% респондентів.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного між 29 липня і 4 серпня Центром Разумкова.

Нагадаємо, подібне дослідження у виконанні Групи "Рейтинг" продемонструвало значно гірші результати: виявилося, що з ідеєю "одного народу" згодні аж 41% громадян, і лише трохи більше половини – 55% – їй опонують.

Запитання соціологів були різними. "Рейтинг" запитував: "Нещодавно президент Росії Путін заявив, що "росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору". Чи згодні Ви з цим?" А Центр Разумкова ставив своє запитання інакше: "Нещодавно президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням В. Путіна?".

Питання, сформульоване Центром Разумкова, не отримало підтримки у жодному з регіонів. Найбільше противників є на заході – 90% (а симпатиків – лише 0,4%). Не згодні з цією тезою 52% опитаних на сході (згодні лише 22%), на півдні – відповідно, 59% і 19%, у центральному – 74% і 12%.

Понад те, такі тези не викликають схвалення ані серед етнічних росіян (згодні – 30,2%), ані серед російськомовних (20,8%). Для порівняння, бздурам Путіна вірить 20,9% серед етнічних українців і 7,2% серед україномовних.

Частка тих, хто згоден з тезою Путіна, є дещо вищою серед представників найстаршої (понад 60 років) вікової групи: згодні – 16%. Натомість незгода переважає у всіх вікових групах (від 66% у найстаршій групі до 75% серед тих, кому від 30 до 39 років).

Найбільшим опонентом розважань Путіна є виборець "Європейської солідарності" (тези статті не поділяє 92% виборців Петра Порошенка). Серед представників електорату ВО "Батьківщина" – 82%, "Слуги народу" – 79,5%. Навіть електорат "ОПЗЖ" ставиться насторожено (40% не погоджуються, 33% згодні).

Із тезою Путіна, начебто територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована, згодні лише 7% громадян України, не згодні 76%.

Інформація про опитування. Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.