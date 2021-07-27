41% українців певні, що вони з росіянами "один народ".

 

Двоє з п'яти громадян України вважають, що українці з росіянами є одним народом. Частка респондентів, які дотримуються цієї думки, приблизно однакова серед усіх вікових категорій – починаючи з людей, які народилися у перші десятиліття існування СРСР, і до підлітків, які побачили світ на дванадцятому році Незалежної України.

 

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

 

 

Соціологи запитували у респондентів: чи вони погоджуються з нещодавньою заявою президента Росії Путіна, що "росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору". Навіть попри те, що в самій анкеті була згадка про негативну персону Путіна, 41% погодилися: так, один народ. Незначна більшість, 55%, усе ж вважає, що теза про спільність народів – хибна.

 

У віковій категорії 18–29 років тезу про "один народ" підтримує 44% респондентів. Це навіть більше, ніж серед громадян віком понад 60 років (42%).

 

Концепт Путіна радше поділяють на сході (65%) і на півдні (56%). Натомість захід і центр не сприймають такої ідеологеми – їй опонує 75% і 60% відповідно.

 

Українсько-російська спільність перемагає в поглядає вірян УПЦ МП – 66%. Категорія людей, які "просто вірять в Бога", теж виявилася лояльною до наративу російської пропаганди – 52%.

 

Серед вірних Православної Церкви України лише 33% погоджуються з міркуванням Путіна. Серед греко-католиків – лише 10%.

 

Теза про "один народ" найбільш поширена серед виборців "ОПЗЖ" (86%), партії "Наші" (85%) і Партії Шарія (82%). Найменше – серед виборців "Європейської солідарності" (10%) і "Свободи" (12%).

 

Інформація про дослідження. Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" 2325 липня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера); на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

 

27.07.2021

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