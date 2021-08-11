Під Новоселівкою внаслідок обстрілів загинув дідусь. Поранено військовика.

 

Унаслідок ворожого обстрілу з боку проросійських сил у Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік.

 

 

Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

 

“Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження”, – написав Кириленко.

 

Згодом Офіс Генерального прокурора повідомив, що внаслідок обстрілу отримав поранення український воїн. Правоохоронці розпочали слідство за фактом порушення законів та звичаїв війни.

 

“Вранці 11 серпня 2021 року представники незаконних збройних формувань РФ здійснили масштабний артилерійський обстріл мирного селища Новоселівка Друга Покровського району Донецької області. 17 снарядів калібру 122 мм влучили по позиціях українських захисників, внаслідок чого було поранено військовослужбовця”, – повідомили в прокуратурі.

 

В ОГП додали, що ще один снаряд влучив у подвір’я приватного будинку, в якому у цей момент перебував мешканець домоволодіння. Тіло чоловіка з чисельними осколковими пораненнями виявила його дружина.

 

11.08.2021

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