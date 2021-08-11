Іспит на іспит

Коли Верховна Рада розглядала проєкт закону про захист державної мови, зі сектора проросійських депутатів лунала апокаліптична лякалка. Парламентарі запевняли: якщо вимагати від державних службовців спілкування нерідною українською мовою – це спричинить до фатальних наслідків. Поїзди будуть зіштовхуватися один із одним, хірурги вирізатимуть невідповідні людські органи, атомні енергоблоки працюватимуть у хибному режимі – через те, що вузькоспеціалізовані фахівці в конечний момент у стресі забудуть, як видавати чи як дослухатися до україномовних вказівок.

Поміж тим, минуло вже три тижні, як в Україні проводять обов’язкові іспити на знання української мови для претендентів на державну службу. Апокаліпсису не трапилося: лише кілька відсотків претендентів не склали іспит. Власне, недоліком екзамену є те, що він доволі поблажливий, і прохідний бал, здається, міг би отримати навіть найкрикливіший із сектора «ОПЗЖ» – але то вже наступне питання.

Найбільшим же викликом для системи екзаменів стала важка українська бюрократія. Іспити проводяться при безпросвітних онлайн-чергах, у віддалених географічних куточках, у нервах і цейтнотах.

Учитель для Мустафи Найєма

Учорашній менеджер «Укроборонпрому», позавчорашній журналіст Мустафа Найєм радісно повідомив у Facebook: «Не словом, а ділом. Здав іспит на знання української мови на 89% від загальної кількості можливих балів. Не ідеально, але достатньо, щоб отримати державний сертифікат», – написав Найєм на своїй сторінці у Facebook минулого тижня. Уже наступного дня Кабінет Міністрів оголосив про призначення Найєма заступником міністра інфраструктури.

Сертифікат про володіння державною мовою належить до обов’язкових документів, котрі слід подавати претендентові на державну посаду, починаючи від 16 липня. Проведенням таких іспитів опікується Національна комісія зі стандартів державної мови.

«Згідно з рішенням комісії, володію державною мовою «на рівні вільного володіння другого ступеня». У простолюдді – С2, вищого немає», – похвалився Найєм.

Повідомлення від Найєма розлютило його недругів: критики зауважили помилки у самому facebook-дописі чиновника. «Отже.... Чувак зробив сім (!!!) помилок у двох абзацах... Граматичних, лексичних, синтаксичних. Страшно уявити, хто в нього приймав цей іспит», – обурився користувач із ніком Yurko Bozhko, підкресливши хиби у дописі Мустафи (до речі, деякі несправедливі).

Під дописом Юрка френдеса залишила свій коментар: «Прикол в тому, що він зі мною в одному протоколі. Результат вищий, ніж у мене».

Сам Найєм у відповідь посміявся: «Я ніколи не був відмінником. А от колоду у власних очах і помилки у своїх постах раджу пошукати. Для вас українська – це рідна мова, а для мене – ні», – прокоментував він.

Від A до C

Згідно з підрахунками Z, майже кожен шостий учасник іспиту склав іспит не гірше, ніж Мустафа Найєм, тобто засвідчив рівень володіння державною мовою на рівні понад 89% від ідеальної оцінки.

Нагадаємо, Верховна Рада передбачила шість рівнів володіння мовою за стандартами глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. А Національна комісія зі стандартів державної мови визначила стандарт знань для кожного зі щаблів: початковий рівень першого ступеня A1 – (30%+1); початковий рівень другого ступеня A2 (40%+1); середній рівень першого ступеня B1 (50%+1); середній рівень другого ступеня B2 (60%+1); рівень вільного володіння першого ступеня C1 (70%+1); рівень вільного володіння другого ступеня C2 (80%+1).

Для претендентів на державну службу законодавець вимагає сертифікату з рівнями володіння мовою C1 або C2.

Згідно з офіційною інформацією від Нацкомісії станом на 6 серпня, за перші три тижні іспит склало 4766 осіб. «Комісія вважає, що це доволі хороший результат», – прокоментувала голова Нацкомісії Орися Демська на пресовій конференції вкінці минулого тижня. Зі слів пані Орисі, 2282 особи станом на п’ятницю вже отримали сертифікат про володіння державною мовою.

Виникає найцікавіше запитання: то скільки ж претендентів цілковито провалило іспит? Зі слів пані Демської, їх є кілька десятих відсотка.

«Якщо ми проаналізуємо кількість тих, хто взагалі не подолав 30-відсоткового бар’єру, то там навіть не в відсотках – там до 10 людей подолало рівень 30% (вимога рівню A1, – Z), тобто взагалі не склали ні на який рівень», – повідомила пані Орися.

Водночас, кілька відсотків іспитованих хоч і пройшли екзамен, однак не отримали належного балу.

«А 2,7% не подолало 70% на рівень вільного володіння першого ступеня або другого ступеня (рівні C1 і C2 відповідно, – Z). Насправді я вважаю, що динаміка надзвичайно хороша. Тих, хто зовсім не досяг бажаного результату чи найкращого результату, насправді дуже малий відсоток», – резюмувала Демська.

Хто найрозумніший?

Станом на обід понеділка на інтернет-сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови було опубліковано сім рішень із встановленням результатів іспитів. Зокрема, Нацкомісія опублікувала додатки із відсотковим рівнем знань – вони вміщували 2414 екзаменованих.

Згідно з підрахунками Z, на іспиті 277 осіб засвідчили понад 90-відсотковий рівень володіння державною мовою. Двоє осіб показали 98% – це максимальна оцінка.

Загалом, до категорії C2 (володіння мовою на рівні понад 80%) потрапило 1218 осіб. А в категорію C1 (понад 70%) – 749. Разом – 1967. Отже, у 447 людей таки не виявилося знань, необхідних для сертифікатів C2 і C1. І це, до речі, майже всемеро більше, ніж згаданих пані Демською 2,7%. Утім, ми не будемо тут категоричними: можливо, не всі іспитовані претендують на вищу чи навіть середню посаду на державній службі й серед них є люди, котрих задовольнить сертифікат стандарту B. Окрім того, отримання посередніх оцінок не спонукає до відставок – людина, котру взяли на роботу до липня, може залишатися на своїй посаді навіть після невдалого іспиту.

Кілька слів про двох лідерів екзамену. 98-відсотковий рівень володіння державною мовою засвідчили Заліна Крюкова і Микита Євстіфеєв.

Крюкова – колишня журналістка, спеціаліст із медіа-комунікацій. Згідно з інформацією на сайті Міністерства енергетики, вона працює прес-секретарем відомства. Свою Facebook-сторінку веде російською мовою.

Микита Євстіфеєв – юрист, активіст студентських та молодіжних організацій, заступник керівника секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Він не вперше демонструє високі бали на іспитах. Коли Євстіфеєв випускався з гімназії в місті Подільськ на Одещині, то склав ЗНО із української мови та історії на максимальні 400 балів.

«Українська мова і українська історія – я глибоко переконаний, це ті два предмета, котрі кожен просто зобов’язаний знати якщо не на 200, то принаймні настільки, щоб не було соромно за себе. Є такий латинський крилатий вислів: «Не так прекрасно знати латину, як ганебно її не знати». А я з повною відповідальністю кажу те саме про українську мову та історію України», – казав Євстіфеєв в одному із інтерв’ю.

Микита у студентські роки став автором низки позовів проти органів державної влади. Зокрема, оскаржував рішення про відпрацювання студентів-бюджетників і відшкодування коштів при перевступі на бюджет. Найскандальніший його позов – спроба визнати незаконним указ Петра Порошенка про запровадження санкцій проти російських соцмереж. Євстіфеєв пояснював, що він визнає право держави дбати про власну інформаційну безпеку, але переконував, що рішення Президента – незаконне.

Тепер іспит скоротять

Минулого тижня Кабінет Міністрів України вирішив спростити іспитові процедури для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Зокрема, комісія від учора вирішила запровадити безперервний запис на іспити. Раніше такі шлюзи відкривалися у визначений ранок і записатися можна було лише на найближчі дні.

Змінюється час, відведений для складання іспиту на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків. Тепер він становитиме не півтора години, а 30 хвилин. Це впливає на структуру іспитової роботи – комісія трансформувала письмовий блок іспитової роботи та оптимізувала набір завдань. Письмова частина складатиметься з тестів. Їх стане менше, але вони будуть складнішими. Усна частина міститиме одне завдання – монолог.

Коли ажіотаж мине, комісія планує відновити іспит у дотеперішньому форматі.

«Ми прогнозуємо, за нашими підрахунками, що на плато середньостатистичної, не гіпертрофованої навали, а нормального складання іспиту, ми десь через 4-5 тижнів виходимо. Тобто ми розглядаємо таку можливість початку розгляду повернення до повного обсягу іспиту десь на кінець листопада - грудень... До нового року – це максимум максиморум, на який ми цей іспит трішки скоротили», – пояснила Демська.