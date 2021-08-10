На саміт Кримської платформи замельдувалося 37 держав.

 

Загальна кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 37 – участь підтвердили ще три європейські країни.

 

 

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у twitter.

 

"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", – написав Кулеба.

 

Саміт Кримської платформи відкриється в Києві 23 серпня.

 

Згідно з ремаркою Офісу Президента, Кримська платформа – новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.

 

10.08.2021

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