Українського військовика посадили через співпрацю із бандою "ДНР".

Суд позбавив волі колишнього військовослужбовця Збройних Сил України – зловмисник отримав покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресовий центр Служби безпеки України.

"Оперативники та слідчі СБ України встановили, що у 2020 році український військовослужбовець був завербований представником НЗФ «ДНР» для збору та передачі розвідувальної інформації про дислокацію, озброєння та кількість особового складу сил ООС у районі лінії розмежування. Також зловмисник ініціативно запропонував свої «послуги» для здійснення диверсій проти українських військових", – поінформували у СБУ.

Затримали зрадника у червні 2021 року. Під час обшуків за місцем його проживання виявили та вилучили арсенал військових засобів ураження.

На початку серпня 2021 року Артемівський міський суд визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та за ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.